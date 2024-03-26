蔡沐妍槓小S被罵到關臉書、IG 再嗆酸民「追蹤我才有資格罵我」
自稱「奈米貴婦」的網美蔡沐妍，日前帶女兒上《小姐不熙娣》拉大提琴，事後不滿發文指製作單位、主持人小S帶方向問小孩問題，撂話「節目我看也不想看」、以後不會再帶孩子上通告，被輿論群起圍剿數天，蔡沐妍索性把臉書、IG關版，而她繼翻白眼蹭流量帶貨後，昨（25）日再發文反擊酸民：「想罵我的人要追蹤我才有資格！」
記者楊穎軒／綜合報導
蔡沐妍女兒錄影時面無表情拉琴，小S受訪時的關懷意外引發蔡沐妍的怒火，寫下500多字開槓，聲明：「我讓孩子們學才藝，現階段為的從來就不是可以表演給誰看，或是可以比賽有什麼成績。對我們來說更重要的是，可以在課業壓力不大的階段，接觸各種可能，然後學習過程中體驗到挫折與克服挫折的百百種方式，最後也許可以享受突破困境後的自我肯定」。
不過網友對蔡沐妍的說法很反彈，認為她當眾跟女兒說「如果不想學是可以啊，現在琴就丟掉吧」是在情緒勒索，批評蔡沐妍把自身虛榮心轉嫁給下一代，一面倒力挺小S發言完全沒問題，蔡沐妍事後獨家向《NOWnews今日新聞》強調和節目方「本來就沒有誤會」，並全力反擊酸民，昨天她將11萬粉絲數的臉書關閉，IG也轉為私人帳號，疑似想暫時避風頭。
雖然把粉專全關掉，蔡沐妍依然持續發聲，在IG限時動態寫下：「我的孩子不是我的孩子，但我的孩子更不是你們（酸民）的孩子！」後來再說：「（IG）終於設定好，這下想罵我的人要追蹤我才有資格，還不能隨便退追喔，退追就封鎖再也看不到了！」
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