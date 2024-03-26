影／大谷翔平差點遭爆頭觸身！返美前4打席還沒敲安、僅選2次保送
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在今（26）日召開記者會，解釋水原一平涉賭事件後，隨即參與球隊練球並出賽和洛杉磯天使隊的熱身賽。比賽中，天使投手Reid Detmers投出一記高位置內角球，距離大谷翔平頭部相差接近，差點形成「爆頭」觸身球。另外，在返美後連續兩日對上天使的比賽，大谷翔平都還沒能敲出安打，僅選到2次保送
記者林之越/綜合報導
差點「爆頭」的觸身球發生在5局下，大谷翔平的第三打席，投手Detmers控球不穩，雖然搶下2好2壞的投手優勢，不過後續試圖投出高位置速球誘騙大谷翔平揮棒，但位置距離好球帶實在太遠，大谷翔平最後收下保送。尤其是最後一球，是位置偏高且靠近內角的速球，幸虧大谷翔平反應及時，彎下腰躲過否則可能發生爆頭觸身。
雖然此球投出後，道奇主場發出不滿的噓聲，但由於Detmers是大谷翔平的前隊友，他的表情輕鬆面露微笑，似乎並沒有太在意。大谷翔平本場一樣擔任第二棒指定打擊的位置，首打席打成滾地球出局，第二打席則是瞄準第一球就出棒，但依然敲成內野滾地球，連續兩場的前4打席都還沒敲安，僅選到2次保送。
大谷翔平在比賽前舉辦記者會，親自說明水原一平涉賭事件，表示自己也很震驚，不知道水原一平有簽賭習慣，且透露受騙過程。值得一提的是，雖然大谷翔平在水原事件影響後，返美參加熱身賽共4打席都還沒敲出安打，但他的打擊率仍保持在4成23，攻擊指數1.3。
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