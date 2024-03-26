獨／台南200阿嬤們一夜暴富　在地里長曝：500萬兩房公寓變800萬

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安定區阿公阿嬤一夕暴富 里長曝：公嬤想以地換地
據台南戶政事務所統計，蘇厝、蘇林與安定3里人口數約6000人。《NOWnews今日新聞》稍早電訪蘇林里里長楊國華與安定里里長歐陽春彥，訪問南科擴廠對當地的影響，2人都表示，確實有不少村民因政府徵收土地而致富，「一夜之間（身家）上億的人好多」。
蘇林里里長楊國華告訴《NOWnews今日新聞》說，雖然當地不像龍潭去年反對台積電進駐而抗議，但畢竟在地居民經歷過農業時代，「大家還是捨不得，不想把祖先留下的基業賣掉」，配合政府徵收土地的比例，但也希望最好能「以地換地」。
楊國華說，大家都明白國家要進步就要有科技業進駐，也都願意配合政府開發，但希望政府能好好把關，不要讓有心人蓄意炒作農地，感嘆「每個人的生活水平不一樣，多數人吃一份工作、一份薪水就知足了」。
南科徵地擴建 公寓2房從500萬漲至800萬
安定里里長歐陽春彥表示，他本身沒有土地，但當地土地價格翻十倍，「一夜之間（身家）上億的人好多」，除政府為南科徵收土地外，也有不少來客跑來收購土地。
歐陽春彥坦言：「我們這邊漲過了，大多都出手。」他說明，因應南科外來群體，當地也開始蓋起新大樓，預售屋一坪20多萬，「以前公寓兩房500~600萬元，現在都超過800萬了」，停車位一個也要100萬以上。
他直言，在地一般勞工一個月薪水3萬多元，要養家糊口，已經買不起房了，感嘆：「現在有錢人愈來愈有錢，沒有錢的人愈來愈沒錢，貧富差距很大」。