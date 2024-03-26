全台首例！漸凍症患者捐腦盼找疾病解藥 台大醫親赴台中接手大愛
「台灣腦庫」在2023年11月5日正式成立，並在台大醫學院完成揭牌典禮，並在本月20日完成首例大愛捐腦，捐贈者黃鼎承為一名運動神經元疾病（漸凍症）患者，生前深知自己的病無藥可解，希望透過捐腦、作為未來藥物研發的基礎，台灣腦庫代表人、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼更親赴黃所在的台中慈濟醫院，與院方合作、接下大愛，完成捐贈手術。
記者林志怡／台北報導
台大醫院表示，民眾熟知「器官捐贈」、「大體老師」，但從去（2023）年開始，又多出了「捐腦」的選擇。謝松蒼說，器官捐贈是為了移植、大體老師是為了教學，捐腦則是為了作為研究用途，幫助研究者了解神經性疾病、研發藥物以治療更多神經性疾病的病友，而台灣腦庫是台灣第一個收集腦神經組織的機關。
首位捐贈大腦予台灣腦庫的捐贈者黃鼎承，是一位漸凍症患者。台大醫院指出，中慈濟醫院通知腦庫，有「運動神經元疾病」的病友，在得知腦庫成立的訊息後，除了原訂的器官捐贈外，也希望能捐腦，提供研究、發展治療此疾病藥物，謝松蒼也在接到通知後，立刻奔赴台中慈濟醫院，親自向病友與家屬說明。
台大醫院指出，黃鼎承對於捐腦的想法非常正面、家屬也非常認同其決定。黃生前曾提到，漸凍症目前並沒有解藥，因此希望捐獻腦神經組織，提供藥物研發的基礎。
後黃鼎承在完成眼角膜捐贈後，立即轉送台大醫院進行捐腦的作業，家屬也陪伴大體在3月20日中午抵達台大醫院，腦庫動員台大醫學院與台大醫院老師、醫師等同仁，分工合作，於下午4時完成捐腦手術，家屬隨即陪伴大體，當天返抵台中。
台大醫院表示，病理科醫師在取腦後，針對20多個不同功能的腦區、分區冰存，在晚上9時多完成腦、神經組織入庫，總共動員約30位同仁、費時九個多小時，終於圓滿完成黃先生的大愛，也象徵著台灣腦庫正式啟用、台灣進入腦科學研究的新紀元。