台灣首座腦庫成立！專家盼政府經費支持　薛瑞元承諾「兩方案」

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謝松蒼舉例，台灣人在不少疾病上有特殊的基因型表現，比如類澱粉神經病變、威爾森氏病、小血管病等，且腦庫也是精準醫學的重要部分，據統計，往生後的病理診斷與生前的臨床診斷，有大約40%的個案是不一致、有出入的，捐腦後得到正確診斷，是利他也利己的作為。
然而，謝松蒼表示，早年台灣礙於《解剖屍體條例》等相關規範，有6小時的空窗不能進行解剖，但腦部的神經細胞、蛋白等經過這段時間的等待，可能都已經開始出現異常、無法作為研究之用，故衛福部時任醫事司長的石崇良在2019年做出行政解釋，允許及時截剖腦部、並建立生物資料庫。
而後台灣腦庫相關設施於3年的建制後，終於在2023年取得核可，謝松蒼表示，台灣腦庫是個大愛的計畫，起源於罕見疾病病友們的心願，曾有位病人每次回診都會告訴他、深怕他忘記，「我走了，但我希望我的腦神經組織可以留下來，提供醫學研究，開發新的治療」。
謝松蒼說，腦庫是為了研發藥物而存在的，也是國家研究力的象徵之一，其他國家如美國，都有政府每年固定撥款支持，希望台灣也可以參考這樣的做法，協助腦庫的運作、提供更多研究之用，以利後續藥廠研發新藥，造福病友。
對此薛瑞元表示，腦庫作為台灣研究的重要機構，政府一定會提供支持，除了每年撥款補助外，也可以由研究人員提出相關科學計畫，經審核確認其意義後，也可以透過科學計畫的管道，提供相關經費支持。
此外，行政院副院長陳建仁今日也出席台灣腦庫揭牌儀式，薛瑞元於致詞時表示，這些經費都要從科技預算支出，希望陳幫忙，讓國科會、主計總處高抬貴手，希望預算審查時可以了解台灣腦庫的重要性，讓預算進入立法院，屆時也希望立法委員們多多幫忙，讓台灣腦庫可以維護下去。