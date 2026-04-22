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總統賴清德上任至今，即將邁入2年大關，施政表現備受外界高度關注，歷經去年全台大罷免重創後，民意一度雪崩，不過近期已逐步回升。根據《震傳媒》今（22）日公布最新民調，針對賴清德的施政滿意度進行調查，結果顯示，有45.3%民眾表示滿意、43.8%表示不滿意；進一步分析六都指出，高雄市57.3%滿意度最高、台北市53.9%不滿意度最高。《震傳媒》今日公布4月時事議題民調，在賴清德的施政滿意度部分，有45.3%民眾表示滿意，其中14.0％非常滿意、31.3％還算滿意；另外，有43.8%表示不滿意，其中22.2％非常不滿意、21.7％不太滿意，10.9％無明確意見。與上次民調相比，滿意度上升1.5%，不滿意度下降0.2%。經交叉分析發現，91.6%民進黨支持者表示滿意，80.5%國民黨支持者與88.2%民眾黨支持者不滿意；至於不偏任何政黨者，46.2%不滿意、28.2%表示滿意。在地區交叉分析六都部分，高雄市57.3%滿意度六都最高、台北市53.9%不滿意度六都最高。滿意度高於全國較多者，為70歲以上；國中以下、研究所以上學歷。不滿意度高於全國較多者，為男性；40至59歲；專科及大學學歷。在對賴清德總統信任度部分，45.2%表示信任，41.5%不信任。趨勢追蹤發現，信任度下滑4.0%，不信任上升1.2%。90.4%民進黨支持者表示信任，79.7%國民黨支持者、88.2%民眾黨支持者表示不信任；至於不偏任何政黨者，39.2%不信任、28.1%信任。在地區交叉分析，高雄市信任度52.7%六都最高，台北市不信任度47.5%六都最高。基本資料交叉分析中，信任度高於全國較多者，為60歲以上；國中以下及研究所以上學歷。不信任度高於全國較多者，為40-59歲；專科及大學學歷。本次民調是由《震傳媒》出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月19日至4月20日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問，成功完訪1,071人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。