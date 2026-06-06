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▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

▲7-11統一發票中獎獎金加碼優惠。（圖／7-11提供）

統一發票3、4月今（6）日起開放換錢，領獎期限至9月5日，《NOWNEWS》整理3、4月中獎獎號、千萬獎清冊、最划算領法，同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。若幸運中得五獎1000元、六獎200元，或雲端發票專屬100元獎項，。民眾只要出示中獎發票及身分證明文件，即可完成領獎程序。兌獎服務時間為每日上午9時至晚間11時，期間可自由選擇領取現金、兌換商品，或將獎金轉為儲值金。若非服務時段前往，則僅能選擇商品兌換或儲值方式領取。為吸引民眾到店兌獎，各大通路也祭出加碼回饋。其中，對咖啡愛好者來說相當超值。此外，7-11也針對不同兌獎方式提供額外回饋，選擇儲值可獲得5%購物金，直接兌換商品則可享10%回饋。全家也推出優惠方案，除了可直接領取現金外，還加贈20元購物金，消費滿200元即可折抵使用。這期（115年3-4月）統一發票特別獎1000萬元共有17張中獎發票，清冊一次看。各縣市中獎張數，台中市五張全台最多，台北市4張、桃園市3張、新北市2張、高雄市2張，苗栗縣、雲林縣、嘉義市、臺南市各1張。本期最低消費中獎發票出現在全家台中大雅門市，僅花21就抱回1000萬元。金額最高中獎發票，由嘉義的嘉楠風華酒店開出，消費金額6299元房費，中獎1000萬元。【臺北市】● 店招：蝦皮購物金額：129元 ｜ 項目：物品地址：臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓公司：新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司● 店招：App Store金額：200元 ｜ 項目：應用程式地址：臺北市信義區公司：Apple Distribution International Limited● 店招：7-ELEVEN金額：166元 ｜ 項目：食品等地址：臺北市大同區延平北路 2段159、161號1樓及2樓公司：統一超商股份有限公司台北市第389分公司● 店招：八方雲集金額：216元 ｜ 項目：食品等地址：臺北市萬華區漢口街 2段56號1樓公司：明口小吃店【新北市】● 店招：來好康五金百貨金額：390元 ｜ 項目：物品地址：新北市板橋區廣權路 8號公司：來上好商行● 店招：MOS BURGER金額：65元 ｜ 項目：食品地址：新北市淡水區英專路 16號公司：安心食品服務股份有限公司淡水英專門市部【桃園市】● 店招：台灣電力公司金額：441元 ｜ 項目：電費地址：桃園市桃園區復興路 352號公司：台灣電力股份有限公司桃園區營業處● 店招：三媽臭臭鍋金額：230元 ｜ 項目：食品地址：桃園市桃園區桃鶯路 263號1樓公司：小珍小吃部● 店招：7-ELEVEN金額：45元 ｜ 項目：飲品地址：桃園市大園區和平西路 1段272、276號1樓公司：統一超商股份有限公司桃園縣第四一七分公司【苗栗縣】● 店招：中油金額：69元 ｜ 項目：汽油地址：苗栗縣苗栗市中正路 446號公司：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中苗加油站【臺中市】● 店招：佑全台中四平藥局金額：100元 ｜ 項目：藥品地址：臺中市北屯區四平路 360號1樓公司：台中四平藥局● 店招：全聯福利中心金額：139元 ｜ 項目：食品等地址：臺中市清水區中興街 57號1樓公司：全聯實業股份有限公司清水中興分公司● 店招：全家Family Mart金額：21元 ｜ 項目：飲品地址：臺中市大雅區科雅路 19號公司：全家便利商店股份有限公司台中市第三三一門市部● 店招：Hi-Life萊爾富金額：40元 ｜ 項目：飲品地址：臺中市梧棲區大智路 2段253號1樓公司：萊爾富國際股份有限公司中縣大智分公司● 店招：全家Family Mart金額：39元 ｜ 項目：物品地址：臺中市南屯區惠文路 499號公司：全家便利商店股份有限公司台中市第五五三分公司【雲林縣】● 店招：省錢超市金額：202元 ｜ 項目：食品等地址：雲林縣褒忠鄉中正路 436-1號公司：鮮城商店【嘉義市】● 店招：嘉楠風華金額：6,299元 ｜ 項目：房租費地址：嘉義市西區四維路 232號公司：嘉楠風華酒店股份有限公司【臺南市】● 店招：中華電信金額：70元 ｜ 項目：月租費地址：臺南市中西區成功路 3號公司：中華電信股份有限公司臺南營業處【高雄市】● 店招：50嵐金額：131元 ｜ 項目：飲品等地址：高雄市三民區建國二路 273號1樓公司：欣玥冷飲店● 店招：中華電信金額：1,399元 ｜ 項目：行動月租費地址：高雄市左營區至聖路 200號公司：中華電信股份有限公司高雄營運處