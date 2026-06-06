我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛莉莎莎（中）與瑜伽老師拉傑（右）和解，意外揭露男友就是攝影師。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG@goodalicia）

百萬YouTuber愛莉莎莎日前與尼泊爾瑜伽老師拉傑（Raj Karmayogi）因線上課程分潤問題隔空開戰，雙方一度互控、鬧得沸沸揚揚，不過事件在4日晚間出現轉折，拉傑公開和解信後，2人正式放下爭議。只是這場和解風波最大的意外焦點，反而不是課程收益，而是愛莉莎莎親口證實自己已經有了新戀情，直言：「他是我最棒的靈魂伴侶！」在回覆拉傑的訊息中，愛莉莎莎提到，當初前往尼泊爾拍攝課程時協助工作的攝影師，如今已成為她的男朋友，她更大方形容對方是自己人生中遇過最契合的靈魂伴侶，並透露這段時間曾多次想把幸福消息分享給拉傑的妻子Deepa，只是苦於雙方失去聯繫，也意外讓外界首度得知她目前感情狀態。除了分享感情近況外，愛莉莎莎也在信中提及過去合作期間曾受到不少言語衝擊，她表示拉傑曾多次以負面字眼形容自己，甚至說出「女人超過30歲就沒有價值」等言論，讓她感到相當受傷，面對這些爭議發言，她坦言一直無法理解，也因此在合作過程中累積不少委屈，直到雙方重新溝通後才逐漸釋懷。對於外界質疑的言論，拉傑則解釋自己的表達方式源自瑜伽修行理念，希望透過衝擊性的語言幫助對方突破既有框架，而非刻意傷害，他表示自己聽到愛莉莎莎找到人生伴侶後感到相當開心，也認為這代表她的人生進入新的階段，拉傑與妻子更向她送上祝福，希望未來能擁有幸福美滿的人生。回顧整起事件，雙方爭議起因於線上瑜伽課程收益分配問題，拉傑一度公開批評愛莉莎莎，引發外界高度關注，不過經過多日溝通後，2人最終認為彼此存在文化背景與溝通方式上的差異才導致誤解不斷擴大。如今風波正式落幕，不僅讓課程爭議畫下句點，也意外讓愛莉莎莎的新戀情跟著曝光，成為事件之外最受矚目的話題。