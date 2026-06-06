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台灣機車5月賣破6萬1千輛！三陽持續稱霸市佔率破4成

台灣機車銷售5月成績出爐，總掛牌數為6萬1541輛

「SYM三陽（市佔率42.4%）」、「Kymco光陽（市佔率26.4%）」、「Yamaha山葉（市佔率18.5％)」

▲台灣機車銷售5月成績出爐，總掛牌數為6萬1541輛，如果對比去年同期的成績，有著10.4%的成長幅度。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

GP125確定走遠了「交棒給2神車」！三陽大戰光陽都賣破5000輛

在5月份也賣出7486輛的超驚人成績

▲新迪爵125改款主打「把CP值做到最大」，改款誠意十足配備全面升級，搭配汰舊換新方案，最低只要47700元就可以騎回家，車子水準以及價格都相當具有競爭力。（圖/三陽提供）

5月份同樣賣出5014輛的好成績

顯見曾經「國民神車」的地位，現在已經交棒到其他熱門車款手上。

▲新K1 特仕版有125cc以及150cc，已經接棒GP125成為新的明星車型，銷量強強滾。（圖/光陽官網）

三陽新迪爵125、光陽新K1 特仕版都太有誠意！最新優惠、特色一次看

至於為何這兩台車能夠這麼受到廣大歡迎，就是因為兩台車都具備「CP值」這項特色，被廣大車主盛讚「廠商真的太有誠意」

如果是汰舊換新的民眾購買新迪爵125改款，鼓煞版最低47700元就可以入手、碟煞版則是50700元可把車騎回家！

兩種版本除了都有1級省油效能外，竟然破天荒同價碼，目前官方也持續做優惠活動到6月底，搭配汰舊換新最低直購價只要60500元。

台灣機車市場世代交替已經正式確定！過去台灣人最愛騎乘的神車像是光陽的GP125等，全盛時期幾乎都是滿街跑，但如今基本上已經交棒。根據最新5月機車市場銷量排行，整體掛牌數突破6萬輛，今年銷售熱度比去年還要更好，其中三陽憑藉迪爵125小改款接棒打出漂亮的成績，光陽也以新K1 特仕版單月賣破5000輛，都是各品牌最新的明星車型。根據《U-Car》報導，，如果對比去年同期的成績，有著10.4%的成長幅度。依照今年前5個月的銷售趨勢來看，比去年銷售熱度還要高，一共多賣了2萬6146輛，成長比例達到9.7%，面對即將步入機車暑期銷售旺季，接下來又是一場機車大戰要開打。至於在市占率部分，基本上沒有任何變動，第一名至第五名依序為、「Gogoro睿能（市佔率5.8%）」、「台鈴Suzuki/eReady（市佔率2.6%）」。然而說到現在台灣人買機車的首選，三陽在全新迪爵125（胖迪）長時間稱霸銷售市場後，緊接著在四月推出新迪爵125改款（瘦迪），立刻接棒全新迪爵125冠軍寶座，，目前已經是改款之後連續2個月蟬聯單月銷售冠軍。另外，光陽明星車型也不甘示弱，從今年一月起就非常暢銷的新車「新K1 特仕版150」同樣是賣得嚇嚇叫，，且今年甚至有在3月打敗過全新迪爵登頂過，目前穩居機車銷售市場第二名的位置。從排行榜上來看，光陽GP125的銷售也已經擠不進前10名，，三陽甚至直接把新迪爵125改款標語設定為「把CP值做到最大值」，主要除了配備升級相當有誠意，提升車廂容量、加長坐墊、提升油量容量等，油耗也提升到非常省油，平均每個月油資只要133元。最重要的是，目前三陽官方推出優惠持續到6月底，另外光陽新K1 特仕版則是有分成125cc以及150cc版本兩種，就是要主打高CP值「國民機車路線」、搭載同級唯一標配「前後雙碟煞」與「雙槍後避震」，只能說，如果你最近暑期有想購入機車的話，也許這2台CP值超高的機車可以參考看看哦！