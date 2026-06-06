今年最強梅雨鋒面即將到來，氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，雖然熱帶擾動91W逐漸遠離台灣，但它最重要的任務其實是替西南季風打開一條路，從下周開始，台灣將迎來今年梅雨季最明顯、最持久的一波降雨，預計會到17號以後降雨才會趨緩，部分地區甚至不排除出現致災性降雨，請大家一定要提早做好防災準備。
今年最猛梅雨要來了！降雨時程一次看「全台灣變紫色」
「台灣颱風論壇」指出，今天熱帶擾動91W遠離之後，台灣持續受到西南季風影響，水氣依舊偏多，天氣仍然不穩定，各地將會有不定時短暫雨，明（7）日各地則是以午後雷陣雨為主，接下來隨著西南季風逐漸建立，梅雨鋒面也將南下接近台灣，兩者配合之下，下周將迎來今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨。
「台灣颱風論壇」提到，下周一隨著梅雨鋒面靠近、西南風向逐漸增強帶來更多水氣，各地不定時短暫雷陣雨，午後容易大雷雨；從下周二（9日）至下周四（14日），梅雨鋒面滯留台灣上空，強盛西南季風同時持續輸送豐沛水氣，這幾天都是降雨高峰期。
梅雨鋒面中南部地區迎風面注意致災！暴雨下到至少6月17日
「台灣颱風論壇」也提醒，各地將出現持續性的雨勢，尤其中、南部地區迎風面關係，降雨時間長，如果雷雨帶發展特別旺盛，需特別嚴防致災性的劇烈降雨，民眾應該要及早做好防災準備。
至於這波雨會下到何時結束？「台灣颱風論壇」說，目前初步預估可能要到17日以後，太平洋高壓開始西伸增強後，才有機會進入盛夏，大家要做好下雨下到很煩躁的心理準備。另外，鋒面位置每天都可能南北擺動，實際雨區及雨量分布仍會有所變化，必須密切追蹤。
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「台灣颱風論壇」指出，今天熱帶擾動91W遠離之後，台灣持續受到西南季風影響，水氣依舊偏多，天氣仍然不穩定，各地將會有不定時短暫雨，明（7）日各地則是以午後雷陣雨為主，接下來隨著西南季風逐漸建立，梅雨鋒面也將南下接近台灣，兩者配合之下，下周將迎來今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨。
「台灣颱風論壇」提到，下周一隨著梅雨鋒面靠近、西南風向逐漸增強帶來更多水氣，各地不定時短暫雷陣雨，午後容易大雷雨；從下周二（9日）至下周四（14日），梅雨鋒面滯留台灣上空，強盛西南季風同時持續輸送豐沛水氣，這幾天都是降雨高峰期。
「台灣颱風論壇」也提醒，各地將出現持續性的雨勢，尤其中、南部地區迎風面關係，降雨時間長，如果雷雨帶發展特別旺盛，需特別嚴防致災性的劇烈降雨，民眾應該要及早做好防災準備。
至於這波雨會下到何時結束？「台灣颱風論壇」說，目前初步預估可能要到17日以後，太平洋高壓開始西伸增強後，才有機會進入盛夏，大家要做好下雨下到很煩躁的心理準備。另外，鋒面位置每天都可能南北擺動，實際雨區及雨量分布仍會有所變化，必須密切追蹤。