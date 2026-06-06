昨（5）日整天暴雨狂炸中南部，全台最大指標水庫曾文水庫迎來驚人進帳！《NOWNEWS 今日新聞》實際上水利署「水庫水情比對分析」平台查詢最新數據發現，曾文水庫 24 小時內有效蓄水量實測淨飆升達 904 萬噸，水位強勢反轉。然而盤點全台最新水情，南部仍有「2 個水庫」蓄水率極低、依舊處於危險期。 

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🟡 曾文水庫單日實測猛吞 904 萬噸

記者實際上水利署系統進行 24 小時動態交叉比對，曾文水庫 5 日有效蓄水量僅 4212 萬噸（9.36%），歷經昨夜暴雨狂灌，6 日最新數據已衝破五千萬噸大關，實測淨飆升至 5116 萬噸（蓄水率 11.37%）大壩水位順利爬升至 194.95 公尺，擺脫日前每日僅微幅爬升 0.01 公尺的乾涸困境。

這波雨勢主要歸功於屏高山區遭雨彈狂轟，氣象署最新統計顯示，屏東縣大漢山測站6月4日至6日累積雨量高達 392.0 毫米，高居全台之冠。

▲實際上水利署網站進行水情比對。曾文水庫24小時內進帳904萬噸雨水，蓄水率衝破11%，水位強勢反轉上升。（圖／翻攝自水利署官網,wra.gov.tw）
▲實際上水利署網站進行水情比對。曾文水庫24小時內進帳904萬噸雨水，蓄水率衝破11%，水位強勢反轉上升。（圖／翻攝自水利署官網,wra.gov.tw）
🟡 全台最新水情警報：這 2 個水庫仍極度危險

儘管曾文水庫大有進補，但最新水情矩陣也揭露隱憂，阿公店水庫與蘭潭水庫的最新蓄水表現依舊慘烈：

阿公店水庫：今日最新有效蓄水量僅剩 16 萬噸，整體蓄水率探底至 1.08%。
蘭潭水庫：目前有效蓄水量僅有 159.14 萬噸，蓄水率勉強守在 17.30% 防線。

水利署分析，因先前乾旱太久，中小型水庫進帳仍有時間延遲差。

▲全台水庫即時水情圖。阿公店與蘭潭水庫蓄水率偏低，仍被列為南部高度危險的抗旱核心區。（圖／翻攝水利署官網,wra.gov.tw）
▲全台水庫即時水情圖。阿公店與蘭潭水庫蓄水率偏低，仍被列為南部高度危險的抗旱核心區。（圖／翻攝水利署官網,wra.gov.tw）
🟡 水利署拋定心丸：公共用水穩撐到 6 月底

好消息是，最耗水的一期稻作已於 5 月 31 日順利完工，為水庫省下龐大水量。目前南部聯合蓄水量合計仍有約 7300 萬噸，水利署掛保證：全台公共用水穩定供應到 6 月底絕對沒問題！加上未來一週全台預期仍有 200 毫米以上降雨，水利署將全面靈活調度、全力引水蓄存。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...