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鋒面明天午後抵達 北台灣率先轉雨

▲氣象署提醒，鋒面明（23）日下半天通過，中部以北雨勢最明顯，恐有大雨或豪雨，並伴隨雷擊與強陣風。（圖／中央氣象署）

明晚雨勢達顛峰 一路炸到周六

▲氣象署說明，本周前半段全台高溫炎熱，下半周隨著鋒面雨勢影響，溫度顯著下滑。（圖／中央氣象署）

溫暖舒適的天氣即將告一段落，中央氣象署表示，北方的鋒面系統已經蓄勢待發並準備南下，，氣溫也會隨之逐漸下降，提醒民眾出門務必攜帶雨具並留意溫差。氣象署預報員黃恩鴻指出，明天鋒面逐漸通過台灣，雖然上半天各地天氣良好，但北台灣雲量率先增多，並伴隨偶爾的短暫降雨，隨著時間推移，黃恩鴻提醒，明天入夜之後，天氣變化將更加劇烈，，南台灣和台東的降雨機率也會在入夜後逐漸提高，在氣溫方面，北部、東半部高溫仍有26至29度，中南部29至33度。周五鋒面逐漸南壓至巴士海峽，，全台低溫落在20至22度，北部、宜蘭、花蓮高溫下滑至22到24度，中部、台東26至27度，感受上會有些許涼意。周六鋒面雖然遠離，，下周一（4月27日）各地回歸多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。