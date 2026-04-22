溫暖舒適的天氣即將告一段落，中央氣象署表示，北方的鋒面系統已經蓄勢待發並準備南下，預計未來3天，周四至周六（4月23日至4月25日）全台各地將由北往南，轉為全台有雨天氣，氣溫也會隨之逐漸下降，提醒民眾出門務必攜帶雨具並留意溫差。
鋒面明天午後抵達 北台灣率先轉雨
氣象署預報員黃恩鴻指出，明天鋒面逐漸通過台灣，雖然上半天各地天氣良好，但北台灣雲量率先增多，並伴隨偶爾的短暫降雨，隨著時間推移，下半天起中部以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門都將陸續轉雨。
明晚雨勢達顛峰 一路炸到周六
黃恩鴻提醒，明天入夜之後，天氣變化將更加劇烈，台中以北需要慎防「大雷雨」發生，且有「大雨、局部豪雨」出現的機率，南台灣和台東的降雨機率也會在入夜後逐漸提高，在氣溫方面，北部、東半部高溫仍有26至29度，中南部29至33度。
周五鋒面逐漸南壓至巴士海峽，不過東北季風隨之影響，全台各地依舊有雨，整個西半部都應留意局部大雨，南台灣雨勢也更加顯著，全台低溫落在20至22度，北部、宜蘭、花蓮高溫下滑至22到24度，中部、台東26至27度，感受上會有些許涼意。
周六鋒面雖然遠離，但華南雲雨區持續帶來水氣影響，維持全台有雨，周日（4月26日）各地降雨才會趨緩，下周一（4月27日）各地回歸多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
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氣象署預報員黃恩鴻指出，明天鋒面逐漸通過台灣，雖然上半天各地天氣良好，但北台灣雲量率先增多，並伴隨偶爾的短暫降雨，隨著時間推移，下半天起中部以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門都將陸續轉雨。
黃恩鴻提醒，明天入夜之後，天氣變化將更加劇烈，台中以北需要慎防「大雷雨」發生，且有「大雨、局部豪雨」出現的機率，南台灣和台東的降雨機率也會在入夜後逐漸提高，在氣溫方面，北部、東半部高溫仍有26至29度，中南部29至33度。
周五鋒面逐漸南壓至巴士海峽，不過東北季風隨之影響，全台各地依舊有雨，整個西半部都應留意局部大雨，南台灣雨勢也更加顯著，全台低溫落在20至22度，北部、宜蘭、花蓮高溫下滑至22到24度，中部、台東26至27度，感受上會有些許涼意。
周六鋒面雖然遠離，但華南雲雨區持續帶來水氣影響，維持全台有雨，周日（4月26日）各地降雨才會趨緩，下周一（4月27日）各地回歸多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。