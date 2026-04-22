喜歡旅遊的民眾注意！最新「2026旅遊補助一萬元」來了，根據高雄旅遊網，高雄市政府觀光局公告「2026-2027高雄馬祖團體旅遊補助計畫」表示，為促進高雄市與連江縣觀光產業合作發展，只要組團滿15人以上並符合資格，每團最高可領新台幣10,000元補助，而且全國都能領取、每家申請團數無上限，申請資格、最新辦法一次整理。
高雄市政府觀光局表示，為維護南台灣民眾搭機旅遊權益，提升航空公司開航高雄直飛馬祖南竿航班意願，鼓勵旅行業積極規劃相關旅遊商品，促進高雄市與連江縣觀光產業合作發展，特訂定本獎勵計畫。公告「2026-2027高雄馬祖團體旅遊補助計畫」，自即日起生效，每團補助金額上限新台幣1萬元。
2026-2027高雄馬祖團體旅遊補助計畫！全國領取、申請資格一次看
◾️補助對象：本國合法設立之旅行業。
◾️補助條件及項目：
1、團體須搭乘高雄直飛馬祖南竿班機(去程或回程皆可)。
2、每團至少15人以上（不含2歲以下嬰兒） 。
3、補助項目：高雄餐費、往返高雄遊覽車車資、高雄直飛馬祖機票費（可擇一或合併計算），每團補助金額上限新台幣10,000元。
4、每家申請團數無上限（總公司與分公司合併由同一窗口送件） 。
5、補助方式：採事後核銷。受理時間自公告日起至116年3月31日（或經費用罄）；申請及核銷時間：團體行程結束之次日起30日內，檢附所需文件辦理
「旅遊補助10000元」辦理核銷所需資料
（以下所有資料均須蓋旅行社公司大小章）
◾️申請表。
◾️行程表。
◾️團員旅遊保險單據（證明書）。
◾️團員保險名單：包含姓名、身份證字號、出生年月日。
◾️補助項目支出原始憑證黏貼用紙：如未申請餐費及遊覽車項目，僅需檢附機票款發票即可。
1、餐費發票正本（或收據正本）。
2、遊覽車資發票正本。
3、機票款發票正本（或收據正本）。
◾️遊覽車行照影本及駕駛執照影本（無申請車資補助者免附）。
◾️總經費支出明細表。
◾️切結書。
◾️交通部核准設立之旅行業執照影本。
◾️高雄團體照1張及馬祖團體照1張，須可清楚辨識景點或地標處（請用彩色列印，照片人數至少15人）。
◾️領據。
◾️公職人員及關係人身分關係揭露表。申請單位（人）如屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人，應主動填寫「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」，未能事前揭露者，依公職人員利益衝突迴避法第18條處罰。非屬前項人員，則免填免附。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026-2027高雄馬祖團體旅遊補助計畫！全國領取、申請資格一次看
◾️補助對象：本國合法設立之旅行業。
◾️補助條件及項目：
1、團體須搭乘高雄直飛馬祖南竿班機(去程或回程皆可)。
2、每團至少15人以上（不含2歲以下嬰兒） 。
3、補助項目：高雄餐費、往返高雄遊覽車車資、高雄直飛馬祖機票費（可擇一或合併計算），每團補助金額上限新台幣10,000元。
4、每家申請團數無上限（總公司與分公司合併由同一窗口送件） 。
5、補助方式：採事後核銷。受理時間自公告日起至116年3月31日（或經費用罄）；申請及核銷時間：團體行程結束之次日起30日內，檢附所需文件辦理
「旅遊補助10000元」辦理核銷所需資料
（以下所有資料均須蓋旅行社公司大小章）
◾️申請表。
◾️行程表。
◾️團員旅遊保險單據（證明書）。
◾️團員保險名單：包含姓名、身份證字號、出生年月日。
◾️補助項目支出原始憑證黏貼用紙：如未申請餐費及遊覽車項目，僅需檢附機票款發票即可。
1、餐費發票正本（或收據正本）。
2、遊覽車資發票正本。
3、機票款發票正本（或收據正本）。
◾️遊覽車行照影本及駕駛執照影本（無申請車資補助者免附）。
◾️總經費支出明細表。
◾️切結書。
◾️交通部核准設立之旅行業執照影本。
◾️高雄團體照1張及馬祖團體照1張，須可清楚辨識景點或地標處（請用彩色列印，照片人數至少15人）。
◾️領據。
◾️公職人員及關係人身分關係揭露表。申請單位（人）如屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人，應主動填寫「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」，未能事前揭露者，依公職人員利益衝突迴避法第18條處罰。非屬前項人員，則免填免附。