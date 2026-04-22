我是廣告 請繼續往下閱讀

物調券是什麼？誰可以領？

物調券發放日期、使用期限

▲2026物調券第一波發放注意事項。（圖／取自台中市經發局）

物調券可使用範圍

▲台中市府發放物調券，100元換200元現賺一倍。（圖／經發局提供）

市府又來大方發紅包了！台中市經發局宣布，將在4月24日至26日在台中107處兌換點發放「物調券」，，每人限兌換兩份，相當於現賺一倍。旅遊熱點包含等都有指定店家可使用，共計只有35萬份，記得手刀搶。「物調券」為台中市府為了增強強市集行銷廣度，整合臺中傳統市場在地美食、新興夜市小吃、商圈潮流服飾等資源，民眾只要花費100元，就能在指定商圈消費200元，領取身份不限制於台中市民，外縣市的民眾也可參與活動，不過只可至物調券上所示之場域使用購買產品，發放時間：4/26（日）至4/28（二）。因應各場域營業時間不同，發放時間亦不盡相同，詳細資訊應以市府公告或各場域粉絲專頁發佈為準，每場域預計各發放300份~1萬份不等之物調券。使用時間：4/26（日）至5/3（日）。台中市共計107處場域，包含29處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、5處民營市場、19處攤販集中區、24處商圈及位於光復新村之1處特色聚落，以及臺中市產業故事館發展協會所屬會員店家22家。建國公有零售市場、豐原第一公有零售市場、霧峰公有零售市場、東光公有零售市場（併同東峰公有零售市場使用）、第二公有零售市場（併同篤行公有零售市場使用）、清水第一公有零售市場、第五公有零售市場、大甲第二公有零售市場（併同外埔公有零售市場使用）、第三公有零售市場、中義公有零售市場（併同何厝公有零售市場使用）梧棲第一公有零售市場（併同梧棲第二公有零售市場使用）、第一公有零售市場、南屯公有零售市場、大肚公有零售市場、沙鹿公有零售市場、大甲第一公有零售市場、大雅公有零售市場、東勢公有零售市場、太平公有零售市場、一心公有零售市場、烏日公有零售市場、福安公有零售市場、大進公有零售市場（併同大新公有零售市場、小康公有零售市場使用）、清水第二公有零售市場、合作公有零售市場、后里第一公有零售市場、后里第三公有零售市場、龍泉公有零售市場、神岡公有零售市場。（總計於29處市場發放，可於38處市場使用。）上景興市場、春社市場。東興民有零售市場、向上民有零售市場、水湳民有零售市場、大智民有零售市場、復興民有零售市場。新一點利黃昏市場、新光黃昏市場、十甲發市場、內新黃昏市場、富好黃昏市場。逢甲觀光夜市攤販集中區、旱溪夜市攤販集中區、大慶夜市攤販集中區、忠孝路觀光夜市攤販集中區、民意街文創市集攤販集中區、捷運夜市攤販集中區、中華路觀光夜市攤販集中區（併同平等公有零售市場使用）、華美市集攤販集中區（併同中德公有零售市場使用）、大甲蔣公路觀光夜市攤販集中區金谷市集攤販集中區、昌平夜市攤販集中區、清水五權夜市攤販集中區、明道花園城攤販集中區、梧棲中港觀光夜市攤販集中區、長億夜市攤販集中區、干城環保市集攤販集中區、大雅雅潭夜市攤販集中區、日南觀光夜市攤販集中區、梨山水果攤販集中區（含週邊部分參與商家）。天津路服飾商圈、一中商圈、美術園道商圈、豐原廟東復興商圈、大里中興商圈、逢甲商圈、東海藝術街商圈、大雅學府商圈、太平樹孝商圈、大坑商圈、自由路五金電料商圈、新社魅力商圈、大甲觀光商圈、昌平皮鞋商圈、東勢區形象商圈、和平谷關形象商圈、繼光街商圈、自由路商圈、電子街商圈、大隆路商圈、精明一街商圈、臺中港舶來品商圈、后里泰安魅力商圈、工學臺火商圈。霧峰原流新創聚落（臺中市霧峰區新生路100號）：陶器阿丹工作室、查馬克音樂咖啡廳、飛鼠不飛、原流選物店、余美玲工作室、原農直販所瑞成書局、大振豐洋傘、北屯新村－臺中市眷村文物館、紙箱王創意園區、啵比星球、霧峰農會酒莊、台灣現代音樂鈴博物館、霧峰林家宮保第園區、台灣農漁業物產館【台灣農創】、丸文食品觀光工廠、雪莉貝爾彩繪冰品專賣店、HGT TEA LAB（華剛茶業）、寶熊漁樂碼頭、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、木匠兄妹木工房、張連昌薩克斯風博物館、大呷麵本家、阿聰師芋頭文化館、芋樂大世界、安貝斯釀酒故事館、布英熊美食會館、台灣味噌釀造文化館。