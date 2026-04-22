新衣服真的沒有想像中乾淨！近日有網友分享自己買了新衣服之後想要直接穿，卻被媽媽嫌棄這樣很髒，應該要洗過才能穿，讓她感到非常不解，好奇大家買新衣服會直接穿還是會先洗過，結果貼文引爆熱烈迴響。對此，不僅萬秀洗衣店第三代張瑞夫表示「新衣服一定要洗過再穿」，環境部也曾在官網宣導：「衣服的製程可能會含有許多化學毒素，新的衣服不洗直接穿，恐怕會對皮膚造成傷害！」
買新衣服直接穿遭媽碎念！她傻眼：為何要洗過才能穿？
有網友在社群平台「Threads」貼文指出：「每次買新衣服，就覺得它是新的直接穿就好，但媽媽每次看到我拿新衣服起來穿，就一直說衣服很髒、一定要先洗過才可以，到底現在誰買新衣服一定會洗過才穿啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「紡織業路過，我只能說新衣服一定要下水洗過再穿」、「曾經沒洗就穿，隔天全身起疹子」、「真的要洗，妳想像不到廠房跟倉庫有多髒，服飾品牌倉儲人員路過」、「看不到的有害物質會影響你的皮膚，新衣服真的要洗過才能穿，很多人不洗皮膚出問題都不知道就是新衣服的問題」、「先不論倉庫廠房有多髒，光是不知道多少人、什麼人摸過那件衣服，這點就足以讓你先洗完再穿了！」
新衣服真的要先洗過才能穿？洗衣店老闆、服飾店老闆都解答了
對此，萬秀洗衣店第三代老闆張瑞夫就表示，從小我們家就有教導，新衣服一定要洗過再穿。張瑞夫也在網路上隨機購買幾件不同顏色的衣服，全部泡水30分鐘，結果衣服溶出了許多殘留的染料把清水變成衣服的顏色，「如果沒有先洗過，這種天氣就會跟著你的汗流在你身上了喔！」
而環境部過去也在官網上表示：「你可能會認為新衣服看起來很乾淨，穿到身上應該沒問題，但事實上，它們可能含有化學毒素，會對皮膚造成傷害」。根據《赫芬頓郵報》報導，美國一家男性服飾公司的創辦人強森（Lee W. Johnson）表示，即便製衣廠的空氣品質比較好，但製衣過程中所使用的化學物質也可能對人體造成危險，其中包括鉛、甲醛、全氟碳化合物（PFCs）、偶氮染料（AZO dye）等。
然而這些新衣服上殘留的染料以及化學物質在你未洗過就穿上的話，能釋放到皮膚上，導致皮膚出現疹子，但人們不一定看得到這些有毒物質，尤其皮膚已經有狀況的人，反應更加明顯。強森建議，民眾可以把衣服從內往外翻，並放在洗衣機的冷水裡清洗，再以滾筒式烘乾機低溫烘乾，進而將衣服表面看不見的化學物質排出。所以如果以前你買新衣服都直接穿的話，千萬記得改掉這個習慣，否則哪天皮膚出現狀況，後悔就來不及啦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出：「每次買新衣服，就覺得它是新的直接穿就好，但媽媽每次看到我拿新衣服起來穿，就一直說衣服很髒、一定要先洗過才可以，到底現在誰買新衣服一定會洗過才穿啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「紡織業路過，我只能說新衣服一定要下水洗過再穿」、「曾經沒洗就穿，隔天全身起疹子」、「真的要洗，妳想像不到廠房跟倉庫有多髒，服飾品牌倉儲人員路過」、「看不到的有害物質會影響你的皮膚，新衣服真的要洗過才能穿，很多人不洗皮膚出問題都不知道就是新衣服的問題」、「先不論倉庫廠房有多髒，光是不知道多少人、什麼人摸過那件衣服，這點就足以讓你先洗完再穿了！」
對此，萬秀洗衣店第三代老闆張瑞夫就表示，從小我們家就有教導，新衣服一定要洗過再穿。張瑞夫也在網路上隨機購買幾件不同顏色的衣服，全部泡水30分鐘，結果衣服溶出了許多殘留的染料把清水變成衣服的顏色，「如果沒有先洗過，這種天氣就會跟著你的汗流在你身上了喔！」
然而這些新衣服上殘留的染料以及化學物質在你未洗過就穿上的話，能釋放到皮膚上，導致皮膚出現疹子，但人們不一定看得到這些有毒物質，尤其皮膚已經有狀況的人，反應更加明顯。強森建議，民眾可以把衣服從內往外翻，並放在洗衣機的冷水裡清洗，再以滾筒式烘乾機低溫烘乾，進而將衣服表面看不見的化學物質排出。所以如果以前你買新衣服都直接穿的話，千萬記得改掉這個習慣，否則哪天皮膚出現狀況，後悔就來不及啦！