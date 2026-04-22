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買新衣服直接穿遭媽碎念！她傻眼：為何要洗過才能穿？

但媽媽每次看到我拿新衣服起來穿，就一直說衣服很髒、一定要先洗過才可以，到底現在誰買新衣服一定會洗過才穿啊？」

▲網友討論購買新衣服到底要不要先洗過再穿，引起廣大迴響。（圖／記者賴禹妡攝）

新衣服真的要先洗過才能穿？洗衣店老闆、服飾店老闆都解答了

結果衣服溶出了許多殘留的染料把清水變成衣服的顏色，「如果沒有先洗過，這種天氣就會跟著你的汗流在你身上了喔！」

▲萬秀洗衣店第三代老闆張瑞夫購買許多新衣服，將其泡水30分鐘後觀察水色變化，可以發現水都會變混濁且染色，呼籲大家新衣服一定要記得洗過再穿！（圖/張瑞夫IG）

但製衣過程中所使用的化學物質也可能對人體造成危險，其中包括鉛、甲醛、全氟碳化合物（PFCs）、偶氮染料（AZO dye）等。

然而這些新衣服上殘留的染料以及化學物質在你未洗過就穿上的話，能釋放到皮膚上，導致皮膚出現疹子，但人們不一定看得到這些有毒物質