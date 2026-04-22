我是廣告 請繼續往下閱讀

把握最後乾熱好天氣！週四鋒面襲來雨勢狂炸72小時

這波鋒面從週四至週六影響全台，直到週日東北季風減弱、鋒面遠離，降雨才逐漸減少，僅東半部還會有些降雨。

▲氣象署表示，週四起鋒面來襲，北部率先變天，雨區接著往中南部擴大，全台連續降雨72小時。（圖/中央氣象署提供）

三大預報「全台下到紅通通」！西半部降雨最猛烈

很明顯的「三家預測都是全台紅通通」，尤其是西半部預期雨量不少

週四至週六春雨鋒面掃過，華南雲雨帶持續移入，週四起，各地由北向南，陸續轉為時陰時雨天氣，往後的2至3天，全台天氣都不穩定