乾熱天氣即將結束，鋒面襲來將狂炸雨勢72小時！中央氣象署表示，今天偏南風，整體上天氣還是晴朗高溫的狀態，不過明（23）日鋒面逐漸接近通過，中部以北先變天轉短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，接著一路雨勢開始向南擴大下到週六。天氣粉專「台灣颱風論壇」也貼出各國三大預測，全台狂炸春雨72小時，整片紅通通，民眾接下來幾天外出都要記得攜帶雨具。
把握最後乾熱好天氣！週四鋒面襲來雨勢狂炸72小時
氣象署表示，今天偏南風，整體天氣還是晴朗高溫的狀態，尤其南部地區白天炎熱，要特別留意。台東、恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨範圍主要在宜蘭、花蓮及各個山區。明天週四起，鋒面逐漸接近通過，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率。
氣象署說，週五雨區往南擴，中南部明顯有局部大雨機率；週六東北季風影響，加上華南雲雨區東移，西半部降雨較明顯，有局部較大雨勢機率。這波鋒面從週四至週六影響全台，直到週日東北季風減弱、鋒面遠離，降雨才逐漸減少，僅東半部還會有些降雨。
三大預報「全台下到紅通通」！西半部降雨最猛烈
天氣粉專「台灣颱風論壇」則表示，乾熱好幾天之後，最新一波春雨，即將在週四來臨，一連三天全台有雨！從各國模式的最新雨量預報，很明顯的「三家預測都是全台紅通通」，尤其是西半部預期雨量不少，在主流模式預報共識很高的狀況下，變數已經不大，全台春雨大局已定。
「台灣颱風論壇」提到，週三白天持續乾熱，山區午後陣雨，深夜起北海岸率先轉雨；週四至週六春雨鋒面掃過，華南雲雨帶持續移入，週四起，各地由北向南，陸續轉為時陰時雨天氣，往後的2至3天，全台天氣都不穩定，如果雨帶發展的好，還要特別注意大雷雨，不過高溫會明顯下降，各地偏涼。週日至下週一，華南雲雨帶離去，各地由西向東，陸續雨停、放晴，但同時氣溫也會再度回升，又回到偏熱情況。
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氣象署表示，今天偏南風，整體天氣還是晴朗高溫的狀態，尤其南部地區白天炎熱，要特別留意。台東、恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨範圍主要在宜蘭、花蓮及各個山區。明天週四起，鋒面逐漸接近通過，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率。
氣象署說，週五雨區往南擴，中南部明顯有局部大雨機率；週六東北季風影響，加上華南雲雨區東移，西半部降雨較明顯，有局部較大雨勢機率。這波鋒面從週四至週六影響全台，直到週日東北季風減弱、鋒面遠離，降雨才逐漸減少，僅東半部還會有些降雨。
天氣粉專「台灣颱風論壇」則表示，乾熱好幾天之後，最新一波春雨，即將在週四來臨，一連三天全台有雨！從各國模式的最新雨量預報，很明顯的「三家預測都是全台紅通通」，尤其是西半部預期雨量不少，在主流模式預報共識很高的狀況下，變數已經不大，全台春雨大局已定。
「台灣颱風論壇」提到，週三白天持續乾熱，山區午後陣雨，深夜起北海岸率先轉雨；週四至週六春雨鋒面掃過，華南雲雨帶持續移入，週四起，各地由北向南，陸續轉為時陰時雨天氣，往後的2至3天，全台天氣都不穩定，如果雨帶發展的好，還要特別注意大雷雨，不過高溫會明顯下降，各地偏涼。週日至下週一，華南雲雨帶離去，各地由西向東，陸續雨停、放晴，但同時氣溫也會再度回升，又回到偏熱情況。