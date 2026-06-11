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珍珠串計畫發功 經濟部：沒發揮南化、曾文恐空庫

8日2級應變中心 目前無重大災情

台灣在4日進入梅雨季，迄今下雨已一周。由於此次下雨區域相當精準，對於本來陷入旱情的南部地區起到解渴效果。據統計，南化、烏山頭及曾文水庫平均已經回到2成以上。經濟部次長賴建信今（11）日受訪表示，受到雨勢及珍珠串計畫幫助，目前水庫水位以每1小時2公分速度上漲，對於水情審慎應變。據今天上午8時統計，曾文水庫蓄水率為17.55%、烏山頭水庫為25.81%、南化水庫已達45.87%；因為3座水庫水量互通，目前3水庫合併計算蓄水率已來到23.1%，突破2成。賴建信說，這波鋒面降雨主要在9日，未來幾天看起來會有些雨量，而這次雨勢已經挹注到南部水庫，現在水庫水位都有持續在上升，以每1小時以2公分的速度在上漲之中。▲賴建信今（11）日受訪表示，受到雨勢及珍珠串計畫幫助，目前水庫水位以每1小時2公分速度上漲，對於水情審慎應變。（圖／記者鍾泓良攝影）而這波降雨已經完成第1期稻作供灌，再加上水利署「珍珠串計畫」功能發揮，讓南部地區度過上半年枯水期，尤其高雄甲仙攔河堰已經滿載引水到南化水庫，讓南化水庫突破45.8%，對於台南、高雄用水都有幫助。他補充，這波降雨以前，南化水庫的蓄水量不及2000萬噸，蓄水量可以大幅度回升，除了南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路發揮功效，近期完工的曾文南化聯通管也確保其餘水庫水量，「若是沒有珍珠串的功能的發揮的話，不但是南化水庫，曾文水庫甚至有可能是空庫的一個情況」，後續也會完成石門水庫新竹聯通管、大安大甲溪聯通管，對於整體水情更有幫助。他表示，目前曾文水庫17.55%，未來約3000萬到4000萬蓄水量進來，應該有機會單獨突破2成，對未來水情審慎因應。對於降雨是否有帶來災情，賴建信回應經濟部在8日已經開設2級應變中心，高雄市府也成立應變小組，針對高雄高屏溪上游進行預防性撤離，但整體而言並未釀成比較大的災情。他補充，高屏溪水量上漲中，但考量到濁度問題，水利署及台水公司都還在密切留意。