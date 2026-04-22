今（22）日為世界地球日，各通路紛紛推出各式優惠！星巴克有買一送一優惠，而7-11有特大杯厚乳拿鐵、特大杯濃萃美式買2送2，還可以寄杯慢慢喝；萊爾富門市燕麥奶拿鐵單杯特價30元，搭配自帶杯折扣5元，每杯只要25元，原價65元比買一送一更便宜。手搖飲則有2杯88元活動。《NOWNEWS》整理4月22日「世界地球日」各通路總優惠一次看。
🟡 報你知：4月22日「世界地球日」是什麼？
每年的4月22日「世界地球日」（Earth Day），是全球最重要的環保節日，起源於1970年美國一場嚴重油井爆炸引發的大規模環境運動，旨在喚起大眾對環境保護的關注。2026年主題定調為「Our Power, Our Planet 地球力」，強調每個人都是力量的載體，號召全民透過減少光害、環境友善飲食及「綠色生活21天」等微小行動，集結成守護星球的龐大能量，將環保意識轉化為實質的永續影響力。
🟡超商通路優惠：
📍7-ELEVEN
APP：4月20日至4月25日
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
APP：4月10日至5月31日
◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）
APP：4月20日至4月22日、限OPEN錢包
◾大杯咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
APP：4月20日至4月29日
◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾小葉紅茶／槴子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
7-11 LINE禮物（7-11電子票券）：
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
📍全家便利商店
APP：4月20日至4月22日
◾大杯愛之味燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯OATLY燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
門市：4月17日至4月21日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
門市：4月15日至4月28日
◾大杯單品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍萊爾富：
門市｜4月21日至4月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾燕麥奶拿鐵特價30元，4.6折（原價65元、特價30元）
🟡連鎖咖啡通路優惠：
📍星巴克：
迎接世界地球日，4月22日上午11時至晚間8時指定品項買一送一，大杯以上同品項第2杯免費。
買一送一活動品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂芒果火龍果椰奶星沁爽。
📍85度C：
迎接越來越熱的天氣，85度C表示，現在推出「水梨青茶2杯88元」優惠熱銷中，清爽果香順口又解渴。提醒大家，不限冰熱；不提供寄杯；限現場購買；不含外送及電話訂購。
🟡3C通路優惠：
📍蘋果手機：
蘋果為響應世界地球日，推出期間限定的「舊機回收享配件9折」，時間從即日起至5月16日，台灣限 Apple台北101 與 Apple信義A13 兩間直營店，消費者只要在活動期間帶著舊的iPhone、iPad、Apple Watch等裝置前往門市回收，並在同一筆交易購買指定配件，即可享9折優惠。舊機回收活動iPhone、iPad都不限機型，Mac，MacBook、iMac、Mac mini、Apple Watch各系列等都適用。
🟡手搖飲通路優惠：
📍CoCo都可：
CoCo都可每周三好友日，今適逢4月22日世界地球日，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享大杯「葡萄柚果粒茶第二杯0元」！相當於「葡萄柚果粒茶買一送一」2杯70元、平均35元一杯滿足水果控。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
📍可不可熟成紅茶：
可不可熟成紅茶最新優惠，即日起至5月4日，線上點購買指定組合「大杯經典純茶＋中杯厚乳系列」2杯88元！經典純茶：胭脂紅茶／茶花輕焙烏龍／半熟烏龍、厚乳系列：半熟烏龍厚乳／茶花烏龍厚乳／生茶烏龍厚乳。提醒大家，活動優惠僅適用線上點（自取／外送）；現場顧客如需享優惠，需掃QRCode點餐；優惠不併用。
🟡飯店通路優惠：
📍台北君悅酒店：
台北君悅酒店宣布，蔬食自助餐「茶苑」即日起至5月31日的每週四～週日，攜手法國百年傳奇、精品級「巧克力界 LV」Weiss，推出「植系風潮‧蔬食饗宴」限時客座，邀請Weiss品牌大使Richard Hawke跨海共譜，製作胡桃布朗尼、黑巧克力塔等7款無蛋奶「純素（Vegan）」甜點將輪番登場，另有人氣高麗捲心菜、綠色威靈頓、鮮切爐烤鮮蔬等逾30道菜吃到飽，每位1280元＋10%。
創立於1882年，源自法國巧克力之鄉Saint-Étienne的精品巧克力品牌Weiss，品牌嚴選全球優質可可豆，堅持使用100%可可脂，2014年起連續榮獲法國國家級認證「EPV 法國活文化遺產企業標章」與「法國傳統工藝金棕櫚獎」。更於1985年獲頒「歐洲傑出精品獎」與Dior、YSL、Rolls-Royce 等殿堂級品牌齊名，享有「巧克力界LV」、「勞斯萊斯級巧克力」等美譽，更被推崇為「一生必嚐一次」的夢幻逸品。
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每年的4月22日「世界地球日」（Earth Day），是全球最重要的環保節日，起源於1970年美國一場嚴重油井爆炸引發的大規模環境運動，旨在喚起大眾對環境保護的關注。2026年主題定調為「Our Power, Our Planet 地球力」，強調每個人都是力量的載體，號召全民透過減少光害、環境友善飲食及「綠色生活21天」等微小行動，集結成守護星球的龐大能量，將環保意識轉化為實質的永續影響力。
🟡超商通路優惠：
📍7-ELEVEN
APP：4月20日至4月25日
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
APP：4月10日至5月31日
◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）
APP：4月20日至4月22日、限OPEN錢包
◾大杯咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
APP：4月20日至4月29日
◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾小葉紅茶／槴子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
7-11 LINE禮物（7-11電子票券）：
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
📍全家便利商店
APP：4月20日至4月22日
◾大杯愛之味燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯OATLY燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
門市：4月17日至4月21日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
門市：4月15日至4月28日
◾大杯單品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍萊爾富：
門市｜4月21日至4月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾燕麥奶拿鐵特價30元，4.6折（原價65元、特價30元）
🟡連鎖咖啡通路優惠：
📍星巴克：
迎接世界地球日，4月22日上午11時至晚間8時指定品項買一送一，大杯以上同品項第2杯免費。
買一送一活動品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂芒果火龍果椰奶星沁爽。
📍85度C：
迎接越來越熱的天氣，85度C表示，現在推出「水梨青茶2杯88元」優惠熱銷中，清爽果香順口又解渴。提醒大家，不限冰熱；不提供寄杯；限現場購買；不含外送及電話訂購。
🟡3C通路優惠：
📍蘋果手機：
蘋果為響應世界地球日，推出期間限定的「舊機回收享配件9折」，時間從即日起至5月16日，台灣限 Apple台北101 與 Apple信義A13 兩間直營店，消費者只要在活動期間帶著舊的iPhone、iPad、Apple Watch等裝置前往門市回收，並在同一筆交易購買指定配件，即可享9折優惠。舊機回收活動iPhone、iPad都不限機型，Mac，MacBook、iMac、Mac mini、Apple Watch各系列等都適用。
🟡手搖飲通路優惠：
📍CoCo都可：
CoCo都可每周三好友日，今適逢4月22日世界地球日，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享大杯「葡萄柚果粒茶第二杯0元」！相當於「葡萄柚果粒茶買一送一」2杯70元、平均35元一杯滿足水果控。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
📍可不可熟成紅茶：
可不可熟成紅茶最新優惠，即日起至5月4日，線上點購買指定組合「大杯經典純茶＋中杯厚乳系列」2杯88元！經典純茶：胭脂紅茶／茶花輕焙烏龍／半熟烏龍、厚乳系列：半熟烏龍厚乳／茶花烏龍厚乳／生茶烏龍厚乳。提醒大家，活動優惠僅適用線上點（自取／外送）；現場顧客如需享優惠，需掃QRCode點餐；優惠不併用。
🟡飯店通路優惠：
📍台北君悅酒店：
台北君悅酒店宣布，蔬食自助餐「茶苑」即日起至5月31日的每週四～週日，攜手法國百年傳奇、精品級「巧克力界 LV」Weiss，推出「植系風潮‧蔬食饗宴」限時客座，邀請Weiss品牌大使Richard Hawke跨海共譜，製作胡桃布朗尼、黑巧克力塔等7款無蛋奶「純素（Vegan）」甜點將輪番登場，另有人氣高麗捲心菜、綠色威靈頓、鮮切爐烤鮮蔬等逾30道菜吃到飽，每位1280元＋10%。
創立於1882年，源自法國巧克力之鄉Saint-Étienne的精品巧克力品牌Weiss，品牌嚴選全球優質可可豆，堅持使用100%可可脂，2014年起連續榮獲法國國家級認證「EPV 法國活文化遺產企業標章」與「法國傳統工藝金棕櫚獎」。更於1985年獲頒「歐洲傑出精品獎」與Dior、YSL、Rolls-Royce 等殿堂級品牌齊名，享有「巧克力界LV」、「勞斯萊斯級巧克力」等美譽，更被推崇為「一生必嚐一次」的夢幻逸品。