今（22）日是世界地球日，Google也同步更新首頁Doodle，以Google Earth空拍地景拼出「Google」字樣，帶領用戶從衛星視角重新看見地球之美，藉此提醒大眾關注環境保護與生物多樣性。此外，同步推出地球日測驗，透過五道題目看看你內心的動物魂，看看你會是蜜罐、蝦蛄、蜜蜂還是烏賊。
世界地球日測驗看你像哪種動物
今（22）日是世界地球日（Earth Day），Google搜尋首頁也換上應景Doodle。不同於一般插畫風格，今年Google直接用Google Earth的衛星空拍影像，拼湊出「Google」字樣，讓使用者一打開首頁，就能從高空視角感受地球地貌之美。
除了首頁塗鴉吸睛，Google今年也結合互動設計，推出地球日趣味測驗，讓網友透過簡單問答，看看自己最像哪一種動物，增添節日參與感。
世界地球日怎麼來的？起源其實和漏油事件有關
世界地球日的現代起源，一般追溯至1970年的美國。EarthDay.org與美國環保署資料都指出，當年由美國參議員Gaylord Nelson推動全國性環境倡議，背後重要背景之一，就是1969年加州聖塔芭芭拉外海嚴重漏油事件，這起災難震撼全美，也加速環境保護運動成形。1970年4月22日首屆地球日吸引約2000萬名美國人參與，後續更被視為現代環保運動的重要里程碑。
外界常把「春分地球日」與4月22日版本混為一談。資料顯示，1969年確實曾有倡議者提出在春分紀念地球的構想，但如今全球主流所稱的Earth Day，主要是指每年4月22日、源自1970年美國環保運動的這個版本
Google如何慶祝2026世界地球日？
根據Google Doodles官方頁面，2026年地球日Doodle主題聚焦地球自然景觀與地貌之美，使用的畫面皆取自Google Earth。Google指出，這款年度Doodle希望透過真實地景影像，展現地球多樣而壯麗的自然樣貌，也提醒人們持續關注環境保護的重要性。
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今（22）日是世界地球日（Earth Day），Google搜尋首頁也換上應景Doodle。不同於一般插畫風格，今年Google直接用Google Earth的衛星空拍影像，拼湊出「Google」字樣，讓使用者一打開首頁，就能從高空視角感受地球地貌之美。
除了首頁塗鴉吸睛，Google今年也結合互動設計，推出地球日趣味測驗，讓網友透過簡單問答，看看自己最像哪一種動物，增添節日參與感。
世界地球日的現代起源，一般追溯至1970年的美國。EarthDay.org與美國環保署資料都指出，當年由美國參議員Gaylord Nelson推動全國性環境倡議，背後重要背景之一，就是1969年加州聖塔芭芭拉外海嚴重漏油事件，這起災難震撼全美，也加速環境保護運動成形。1970年4月22日首屆地球日吸引約2000萬名美國人參與，後續更被視為現代環保運動的重要里程碑。
外界常把「春分地球日」與4月22日版本混為一談。資料顯示，1969年確實曾有倡議者提出在春分紀念地球的構想，但如今全球主流所稱的Earth Day，主要是指每年4月22日、源自1970年美國環保運動的這個版本
Google如何慶祝2026世界地球日？
根據Google Doodles官方頁面，2026年地球日Doodle主題聚焦地球自然景觀與地貌之美，使用的畫面皆取自Google Earth。Google指出，這款年度Doodle希望透過真實地景影像，展現地球多樣而壯麗的自然樣貌，也提醒人們持續關注環境保護的重要性。