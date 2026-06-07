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▲黃山料的書籍留白居多，跟其他小說比起來相形見絀。（圖／多米多羅Domidolo YouTube）

▲黃山料是34歲台灣作家，曾蟬聯3年誠品書店年度暢銷總冠軍。（圖／黃山料IG@iam_3636）

寫過9本書的台灣知名作家黃山料近日遭閱讀系YouTuber「多米多羅」拍片公審，他點評黃山料的著作內容空泛、鬼打牆、寫作技巧超爛，多米多羅甚至無情直言：「黃山料的書根本史上最難看」。該影片上架後，在YouTube僅過1天時間就吸引60萬人次點閱，不少人直呼多米多羅罵得好：「這支影片比黃山料那9本書都還有料」。多米多羅5日在YouTube頻道上傳點評黃山料的影片，標題直接開嗆：「」多米多羅表示自己讀完了黃山料的其中6本書，認為只有一個字形容，那就是「水」，他直言：「我明明看了6本，體感只有2本」，因為黃山料寫的內容太過空泛，甚至字數也遠遠少於其他正常小說，每寫2段就要空2行，還有許多頁面直接留白。除了內容空泛外，多米多羅還指出，黃山料的故事情節也幾乎都是重複的，通常都在講述一對戀人相愛，然後分開，愛而不得或是破鏡重圓的心境，經常出現很多繞圈子的形容，例如：「因為我們是我們，所以我們是我們，若其中一方離開了，我們便不再完整」、「我預謀著你的預謀，我偶然著你的偶然」，這讓多米多羅忍不住開罵：「看不懂在寫三x」。另外，多米多羅還認為，黃山料的詞彙量非常淺薄，細節描述也不夠到位，甚至在書中直接把皮膚比較黑的女生取名叫「妮哥」這種明顯帶有歧視性的詞彙，讓他看了超傻眼。不過多米多羅也肯定黃山料的書籍內容，確實容易引起部分人的共鳴，覺得在書中看到自己，但這是因為他用貼標籤的方式讓角色片面化，再透過大量留白，讓讀者自己帶入角色。因此多米多羅總結，「」。多米多羅的這支影片在YouTube上傳約1天時間，就吸引60多萬人次觀看，大家看了紛紛狂讚他罵得好，「很多人都知道黃山料的書很爛，但能講這麼具體的，多米還是第一個，這部片的金句比黃山料9本加起來還有料，比喻太神啦！」、「身為黃山料的前員工只能說這集看得太爽了，多米的分析也太有料」、「這集多米真的很用心，批評的有理有據，絕對不是亂噴」。多米多羅敢公開抨擊黃山料的舉動，在Threads上也吸引一票網友討論，「我覺得多米多羅好厲害，他敢拍片吐槽黃山料和其他創作者，不怕被出征與公審」、「其實他也常被批評，但是你會發現他的特質就是講真話，沒有在討好別人的」、「身為看多米多羅兩年的影片觀眾，他很真實所以大家很喜歡他」、「事實都站他那邊，怎麼輸」。