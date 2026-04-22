（本場比賽確定無法回歸：9：11）

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根據馬刺球團最新消息指出，文班亞馬確定進入聯盟的「腦震盪保護協議（Concussion Protocol）」，不止這場比賽回不來，恐怕還將面臨多場缺陣。

NBA季後賽首輪今（22）日聖安東尼奧馬刺與波特蘭拓荒者上演關鍵第二戰，場上卻發生令人揪心的意外。馬刺隊超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第2節一次切入中重摔倒地，臉部更直接撞擊地面。隨後他在地上躺了數秒後自行起身，在隊友護送下獨自走回更衣室接受檢查，目前是否能重返賽場仍是未知數。這起意外發生在第二節剩下不到9分鐘時，文班亞馬正帶球發動進攻，卻在過程中失去平衡，整個人重重摔倒在賽場上。令人擔憂的是，他在倒地時下巴與臉部直接與木地板發生強力撞擊。意外發生後，文班亞馬一度癱倒在地上無法起身，儘管隨後他能在無需攙扶的情況下起身，但目光顯得有些呆滯，在與隊友簡單交流後，便直接走向球員通道返回更衣室，若比較嚴重恐出現腦震盪或膝蓋撞擊傷勢。在受傷離場前，溫班亞馬在首節表現穩定，幫助馬刺以28：27取得些微領先，他個人繳出5分進帳；而拓荒者方面則靠著亨德森（Scoot Henderson）單節狂轟13分緊咬比分。然而隨著文班亞馬的退場，馬刺隊在第二節開段隨即遭到拓荒者超前。身為球隊爭冠的靈魂人物，文班亞馬的受傷不僅是本場比賽的轉折點，更可能牽動整個系列賽的走向。考慮到文班亞馬是面部直接著地，醫療團隊將優先評估是否出現腦震盪症狀。