我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩「超罕見包牌法」中獎率高！他爽抱20億頭獎震驚台彩

得主不只一注獨得頭獎，甚至還中了2組貳獎、6組3獎、12注4獎，獎金總計高達20億2013萬942元。

▲威力彩一名得主靠著包牌方式中得20億，但其奇特方法就連台彩都忍不住表達驚訝。（圖／記者陳明安攝）

採自由選號加包牌方式下注，在第一區選7組碰，第二區只挑3個，當時就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都忍不住驚訝表示「第一次看到這樣的買法！」

20億得主包牌超罕見！ 數學老師試算驗證：中獎率高

中獎機率大約只有0.00000005，中獎機率十分低。

▲數學老師李祥曾針對威力彩各種包牌方式，包括800元版本、5600元全包買法等試算中獎機率。（圖／翻攝李祥數學YouTube）

在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼，總計投注21組，總花費2100元，中獎機率提升為100萬分之一，此種包牌買法也較為罕見。

▲威力彩20億得主在第一區只選7個號碼，將其分成7組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼，總計投注21組，總花費2100元，中獎機率提升為100萬分之一，此種包牌買法也較為罕見。。（圖／李祥數學YouTube）

威力彩包牌3神招一次看！神人1買法爽中15.89億

威力彩8.3億頭獎來了！威力彩目前已連續槓龜27期，頭獎獎金上看8.3億天價數字，威力彩最新一期開獎號碼將於今（8）日晚間8時30分開出，許多人都希望能在今晚一夜致富，《NOWNEWS今日新聞》屆時將為民眾提供最完整、最新開獎號碼。近年威力彩包牌方法已成為彩迷關注焦點，在近年來不少彩迷為了提高中獎機率，在下注威力彩時常會採用「包牌方式」增加獲得頭獎的機會。威力彩在2025年2月24日獎金衝上20億高額數字，當晚台彩公布由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出，事後台彩公布得主的中獎方式，該名幸運兒20億得獎者包牌手法爆出後，當時身為數學名師的李祥就在個人YouTube頻道上透過數學解析頭獎得主買法。李祥指出，根據台灣彩券規則，威力彩的選號區分為兩個區塊，第一區需從38個號碼中選出6個，再來從第二區8個號碼中選1個，總計會有超過2200萬組，李祥說明，一般民眾常用的包牌方式主要分成2種，李祥解釋，這名20億得主則是第三種方式，李祥最後表示，台彩「貳獎」約總獎金15％均分，20億得獎者因第二區號碼僅有選3個，一組中得頭獎，另兩組未中頭獎之組合均為貳獎，因此20億頭獎得主除了頭獎獎金以外，還可以額外得到「24/84的15％總獎金」。最後李祥特別提醒，不管是哪種包牌方式玩玩就好，購買彩券記得量力而為，千萬不要過度投注。威力彩包牌意思就是指將威力彩數字組合全買下來，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，，兩種價位皆為800元。除了一般的800元包牌法，，威力彩在2022年7月27日開出威力彩史上最高頭獎獎金31.24億獎號，當時台彩公布開獎結果，獎落台北大安區「彩盈寶彩券商行」和南投縣竹山鎮「大運發商行」，兩注均分各得15.62億元，其中若民眾金錢狀況尚有餘力，可以參考此種方法。