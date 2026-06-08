我是廣告 請繼續往下閱讀

鋒面今天接近 明後天全台豪大雨

▲中央氣象署提醒，滯留鋒面周一（6月8日）接近台灣、周二和周三（6月9日至6月10日）搭配西南氣流，豪雨遍佈全台。（圖／中央氣象署）

周末再一波鋒面 各地白天高溫下滑​​

▲周二起明顯的降雨影響，各地的氣溫將會下降，一直到下周末，各地白天高溫25至31度。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員李孟軒表示，滯留鋒面今（8）日下午起接近台灣，搭配西南風帶來大量水氣，中南部及北部山區有明顯雷陣雨；明後天（6月9日至6月10日）鋒面滯留台灣上空，加上西南氣流影響，全台都有雨，中南部山區恐現豪雨以上等級降雨，雨勢不輸颱風。周末另一波鋒面再度靠近，天氣不穩定將持續至下周。李孟軒說明，滯留鋒面今天上午在台灣北方海面至華南一帶，午後會持續接近，鋒面西南側的水氣已經隨著偏強的西南風進入台灣，中南部早上就有陣雨、雷雨發生，下午開始搭配對流發展，嘉義以南要注意短延時強降雨，北部、東北部山區也有明顯雷陣雨。明後兩天，滯留鋒面就在台灣上空，搭配「西南氣流」帶來的豐沛水氣，全台都會下雨，且累積雨量普遍達豪雨，「中南部山區」雨勢最大，要注意豪雨等級以上降雨，整體雨勢可能不輸颱風影響；周四（6月11日）滯留鋒面往南移動，北台灣降雨趨緩，但中南部仍有局部大雨。李孟軒指出，周五至周日（6月12日至6月14日），又會有新的滯留鋒面建立，並移動到台灣附近，整體降雨雖然不如周二、周三，但西半部地區、東半部山區仍會有局部大雨或豪雨出現，天氣仍不穩定的狀況將延續至下周。氣溫方面，今天全台各地白天高溫還是有30度以上，花東縱谷、台東受焚風影響，有36度高溫發生機率，明天起受降雨影響，一直到周日，各地白天高溫降至30度以下，早晚低溫落在23至26度。