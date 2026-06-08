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菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）在台灣時間8日上午7時37分，發生芮氏規模8.2強震。受到地震影響，太平洋周邊地區發布海嘯預警，日本氣象廳也已對日本多地發布海嘯注意報，呼籲沿海地區民眾立即遠離海岸與河口，以確保安全。此次發布海嘯注意報的地區包括關東地區、伊豆‧小笠原群島、東海地方、和歌山縣、高知縣、宮崎縣，以及鹿兒島縣東部等地。據日本氣象廳預測，多地可能出現最高約1公尺的海嘯，第一波抵達時間預估自中午起陸續到達。其中，宮古島‧八重山地區預計第一波海嘯將於上午11時左右抵達；奄美群島、德之島列島、沖繩本島及大東島地區預計於上午11時30分左右受到影響。小笠原群島及種子島‧屋久島地區預計於中午12時左右迎來第一波海嘯；三重縣南部、和歌山縣、高知縣、宮崎縣及鹿兒島東部則預計於下午12時30分左右受影響。至於千葉縣九十九里‧外房、伊豆群島、靜岡縣以及愛知縣外海地區，則預計於下午1時左右出現第一波海嘯。氣象廳警告指出，實際海嘯高度可能達到預測值的兩倍以上，且海嘯並非僅有單一波段，往往會出現第二波、第三波甚至更高浪高。當局強調，即使海嘯僅有數十公分，也可能產生強大破壞力，足以將人捲走造成生命危險，呼籲民眾切勿輕忽。此外，氣象廳提醒，目前仍在海上活動或進行如釣魚、海水浴等海邊作業的民眾應立即撤離，不可靠近海岸或河川觀察海況，並須在海嘯警報解除前持續待在安全地區，以防止二次災害發生。