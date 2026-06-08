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今天天氣：滯留鋒面接近 午後有豪雨

▲中央氣象署提醒，滯留鋒面周一（6月8日）接近台灣、周二和周三（6月9日至6月10日）搭配西南氣流，豪雨遍佈全台。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：西南氣流直擊 全台防豪雨

▲受到滯留鋒面、西南氣流影響，要慎防豪雨以上等級的強降雨可能帶來的危害。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周四雨勢小趨緩 周五鋒面又回台

中央氣象署表示，滯留鋒面周一（6月8日）接近台灣，，周四（6月11日）雨勢稍微趨緩，周五至下周日（6月12日至6月14日）雨勢再起，氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」。6月8日今天的天氣，氣象署指出，梅雨滯留鋒面接近及西南風增強，各地出現陣雨或雷雨的機率高，中南部降雨較廣泛、持續，北部、宜蘭也不定時有降雨發生，午後各地有局部短暫雷陣雨，中南部、午後北部地區、宜花山區有大雨，其中南部、午後桃園以北、有短延時豪雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用。溫度方面，白天高溫略降，西半部高溫約32至34度，東半部高溫31至33度，南部內陸地區及花東縱谷溫度會更高一些，臺東有焚風發生的機率，有局部36度左右高溫，外出請多補充水分避免中暑。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，鋒面接近及西南風增強，環境風場為西南風，受降雨洗除作用影響，全臺擴散條件轉好。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。6月9日明天的天氣，氣象署說明，周二、周三「滯留鋒面抵達台灣、西南風升級為西南氣流」，全台整天持續有陣雨出現，，中南部平地、北台灣、其他山區也有「局部豪雨」發生機率。氣象署提醒，周四滯留鋒面短暫往南，中南部從豪雨轉為大雨，北台灣、東半部依舊有局部短暫陣雨和雷雨。周五至下周末，滯留鋒面重新回到台灣上空，配合西南風持續影響，，且有大雨、豪雨發生的可能，天氣一整周都相當不穩定。