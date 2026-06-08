2026普發一萬等到了，今天正式開領！花蓮縣光復鄉民期盼已久的「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金」於今（8）日隆重上路。每人現領 10,000 元的超級大紅包讓全台鄉親羨慕不已，大批鄉民一大早就湧入窗口辦理。《NOWNEWS今日新聞》針對此筆萬元禮金的申請資格、發放對象、發放時間、發放金額、攜帶證件、委託代領注意事項一次整理，文末更附上官方追加的精選QA與逾期未領的關鍵警示，帶您一文看懂。
🟡 2026普發一萬：發放時間與發放金額
首先關注大眾最關心的發放時間與大紅包金額。本次花蓮縣光復鄉公所發放的災後振興經濟禮金，發放金額為每人新台幣 10,000 元整。 官方公告的申請時間限時 2 個月，自 115 年 6 月 8 日起至 115 年 8 月 8 日止。
不過，由於最後截止日 8 月 8 日恰逢週六例假日，公所特別祭出體恤民情機制，將臨櫃受理截止期限順延至 115 年 8 月 10 日（週一）。若申辦期間遭遇颱風等天災導致停班課，則會再順延至第一個上班日。
🟡 2026普發一萬：發放對象與申請資格限制
究竟這筆現金 10000 元誰能領？本次發放對象為全體光復鄉民，但設有嚴格的「設籍雙重條件」資格限制。第一是必須在 114 年 9 月 23 日（含）以前就已經設籍光復鄉；第二是到了發放起始日（115 年 6 月 8 日），依舊必須具備光復鄉戶籍，兩大條件缺一不可。
公所也特別公告了資格限制的「出局紅線」，以下四種情形將完全無法領取，包括戶籍已遷入戶政事務所者、因執行徒刑收容於矯正機關者、在發放起始日後才遷出光復鄉者，以及在發放起始日後不幸死亡者，皆不列入發放對象。
🟡 2026普發一萬：攜帶證件與委託代領注意事項
在領取方式與攜帶證件方面，為了縮短民眾排隊時間，公所表明發放方式採取「直接匯款為原則、現金為例外」。 若是選擇臨櫃申辦，官方強烈建議由「戶長統一代領全戶」最省時。前往辦理時的攜帶證件與委託代領注意事項也必須對齊，若委託他人代領，成年人需附上「身分證影本」，未成年人則需準備「戶籍謄本或戶口名簿」，並於現場填寫委託資料。
公所也嚴厲警告，若發生重複申請將以最先完成合法申請者為優先，若意圖冒領或溢領，經書面通知屆期未繳回者，官方將直接依法移送行政執行並追究法律責任。
🟡 2026普發一萬：官方精選QA與逾期未領重點
針對鄉親臨櫃最常碰到的疑難雜症，《NOWNEWS今日新聞》同步將公所官方釋出的核心 FAQ 轉譯為高可讀性的問答，供民眾出門前快速對照：
Q1：這筆 10,000 元禮金，是每個人都能領的補助嗎？
本案屬於普發性質的振興經濟禮金，並非弱勢補助或災損補償，只要設籍時間與條件符合規定的全鄉鄉民皆可領取。
Q2：如果我本人沒空去領，想請家人幫忙代領該帶什麼？
官方最推薦由「戶長代領全戶」最省時。若要委託他人代領，代領成人需帶其身分證影本，代領未成年人則需帶戶籍謄本或戶口名簿，並於現場填寫委託資料。
Q3：最晚什麼時候要領完？如果過期忘記領會怎麼樣？
本次受理截止期限已順延至 115 年 8 月 10 日止。雖然官方目前的宣導圖資中，並沒有明文寫出超過時間沒領會如何處置，但根據政府年度預算決算與審計的限期規範，這類地方振興金一旦過了截止日，通常就不再受理補發。
💡最後提醒：符合資格的鄉親務必在大限前完成申辦，別讓萬元小確幸平白飛了。民眾若有任何申辦疑問，可於週一至週五上班時間致電光復鄉公所民政課諮詢（03-8702206）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
首先關注大眾最關心的發放時間與大紅包金額。本次花蓮縣光復鄉公所發放的災後振興經濟禮金，發放金額為每人新台幣 10,000 元整。 官方公告的申請時間限時 2 個月，自 115 年 6 月 8 日起至 115 年 8 月 8 日止。
不過，由於最後截止日 8 月 8 日恰逢週六例假日，公所特別祭出體恤民情機制，將臨櫃受理截止期限順延至 115 年 8 月 10 日（週一）。若申辦期間遭遇颱風等天災導致停班課，則會再順延至第一個上班日。
究竟這筆現金 10000 元誰能領？本次發放對象為全體光復鄉民，但設有嚴格的「設籍雙重條件」資格限制。第一是必須在 114 年 9 月 23 日（含）以前就已經設籍光復鄉；第二是到了發放起始日（115 年 6 月 8 日），依舊必須具備光復鄉戶籍，兩大條件缺一不可。
公所也特別公告了資格限制的「出局紅線」，以下四種情形將完全無法領取，包括戶籍已遷入戶政事務所者、因執行徒刑收容於矯正機關者、在發放起始日後才遷出光復鄉者，以及在發放起始日後不幸死亡者，皆不列入發放對象。
在領取方式與攜帶證件方面，為了縮短民眾排隊時間，公所表明發放方式採取「直接匯款為原則、現金為例外」。 若是選擇臨櫃申辦，官方強烈建議由「戶長統一代領全戶」最省時。前往辦理時的攜帶證件與委託代領注意事項也必須對齊，若委託他人代領，成年人需附上「身分證影本」，未成年人則需準備「戶籍謄本或戶口名簿」，並於現場填寫委託資料。
公所也嚴厲警告，若發生重複申請將以最先完成合法申請者為優先，若意圖冒領或溢領，經書面通知屆期未繳回者，官方將直接依法移送行政執行並追究法律責任。
針對鄉親臨櫃最常碰到的疑難雜症，《NOWNEWS今日新聞》同步將公所官方釋出的核心 FAQ 轉譯為高可讀性的問答，供民眾出門前快速對照：
Q1：這筆 10,000 元禮金，是每個人都能領的補助嗎？
本案屬於普發性質的振興經濟禮金，並非弱勢補助或災損補償，只要設籍時間與條件符合規定的全鄉鄉民皆可領取。
Q2：如果我本人沒空去領，想請家人幫忙代領該帶什麼？
官方最推薦由「戶長代領全戶」最省時。若要委託他人代領，代領成人需帶其身分證影本，代領未成年人則需帶戶籍謄本或戶口名簿，並於現場填寫委託資料。
Q3：最晚什麼時候要領完？如果過期忘記領會怎麼樣？
本次受理截止期限已順延至 115 年 8 月 10 日止。雖然官方目前的宣導圖資中，並沒有明文寫出超過時間沒領會如何處置，但根據政府年度預算決算與審計的限期規範，這類地方振興金一旦過了截止日，通常就不再受理補發。
💡最後提醒：符合資格的鄉親務必在大限前完成申辦，別讓萬元小確幸平白飛了。民眾若有任何申辦疑問，可於週一至週五上班時間致電光復鄉公所民政課諮詢（03-8702206）。