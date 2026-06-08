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菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）在台灣時間8日上午7時37分，發生芮氏規模8.2強震，震源深度約10公里。由於地震規模龐大，美國海嘯預警系統已對包括台灣在內的多個太平洋周邊地區發布海嘯威脅警報，呼籲沿海居民提高警覺。據德國地球科學研究中心（GFZ）觀測資料，台灣時間8日上午7時37分，菲律賓民答那峨島發生地震，初步測得規模8.2，震源深度約10公里。德國地球科學研究中心最初測得地震規模為7.3，後來上調至8.2。美國國家氣象局（NWS）太平洋海嘯預警中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，已陸續向周邊國家及地區發布海嘯威脅警報，提醒相關區域須密切監測海平面變化及後續發展。目前被列入潛在海嘯影響範圍的地區包括台灣、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、雅浦島（Yap）及帛琉等地。相關單位呼籲沿海居民、漁民及海上作業船隻留意官方發布的最新防災資訊，並防範可能出現的異常海浪或海面變化。不過，各國地震監測機構公布的數據仍存在差異。美國地質調查局（USGS）初步測定此次地震規模為7.8，震源深度約35公里；歐洲－地中海地震中心（EMSC）則測得規模8.1，震源深度約10公里。菲律賓官方尚未公布最終地震參數，相關數據仍有待進一步確認。截至目前為止，尚未傳出重大災情或人員傷亡消息，但各國防災機構仍持續監控是否出現海嘯波及情況。