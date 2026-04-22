今（22）日是「世界地球日」，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》推出一系列優惠活動，除了全球同步的「Party Walk 種花活動」外，也宣布針對所有玩家提供促銷代碼「PWEARTH26」，台灣時間4月27日上午8點前，只要到「皮克敏網路商店」輸入促銷代碼，就能獲得限定花瓣和種花加速劑。
🟡皮克敏＆世界地球日促銷代碼活動
📌促銷代碼：PWEARTH26
📌組合包內容：香豌豆花瓣（白、黃、紅、藍）各30片、種花加速劑 x1
《Pikmin Bloom》指出，若要兌換代碼，請使用 Pikmin Bloom 帳號的登入資訊進行登入，簡單來說，「要用網站的皮克敏商店，手機APP無法直接領取」；促銷代碼有效期限至台灣時間2026年4月27日上午8點，每位使用者可使用一次代碼。
此外，台灣時間4月22日中午12時至4月27日下午4時，為響應「世界地球日」，《Pikmin Bloom》推出期間限定「Party Walk」活動，以種花的方式邀請全球玩家參與，地球日 Party Walk 期間，無論任何品種，栽種的每一朵花都將被納入全球計算。
🟡皮克敏＆世界地球日活動參加方式
《Pikmin Bloom》指出，玩家需透過指定連結或掃描 QR Code，加入官方「Party Walk」，才能讓栽種的花朵順利計入全球共同目標，且本次活動將計算所有花朵類型，「沒有特定花種限制」。
📌累積種植10億株花朵：樹葉帽飾品皮克敏的大花苗。
📌累積種植20億株花朵：雪飾品皮克敏的大花苗（藍色或白色皮克敏）。
📌累積種植30億株花朵：禮物貼紙（金色）飾品皮克敏（白色皮克敏）的大花苗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌促銷代碼：PWEARTH26
📌組合包內容：香豌豆花瓣（白、黃、紅、藍）各30片、種花加速劑 x1
此外，台灣時間4月22日中午12時至4月27日下午4時，為響應「世界地球日」，《Pikmin Bloom》推出期間限定「Party Walk」活動，以種花的方式邀請全球玩家參與，地球日 Party Walk 期間，無論任何品種，栽種的每一朵花都將被納入全球計算。
《Pikmin Bloom》指出，玩家需透過指定連結或掃描 QR Code，加入官方「Party Walk」，才能讓栽種的花朵順利計入全球共同目標，且本次活動將計算所有花朵類型，「沒有特定花種限制」。
📌累積種植10億株花朵：樹葉帽飾品皮克敏的大花苗。
📌累積種植20億株花朵：雪飾品皮克敏的大花苗（藍色或白色皮克敏）。
📌累積種植30億株花朵：禮物貼紙（金色）飾品皮克敏（白色皮克敏）的大花苗。