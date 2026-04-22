今（22）日是「世界地球日」，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》推出一系列優惠活動，除了全球同步的「Party Walk 種花活動」外，也宣布針對所有玩家提供促銷代碼「PWEARTH26」，台灣時間4月27日上午8點前，只要到「皮克敏網路商店」輸入促銷代碼，就能獲得限定花瓣和種花加速劑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡皮克敏＆世界地球日促銷代碼活動

📌促銷代碼：PWEARTH26

📌組合包內容：香豌豆花瓣（白、黃、紅、藍）各30片、種花加速劑 x1

▲到「皮克敏網路商店」輸入促銷代碼，就能獲得香豌豆花瓣和種花加速劑。（圖／《Pikmin Bloom》遊戲畫面）
▲到「皮克敏網路商店」輸入促銷代碼，就能獲得香豌豆花瓣和種花加速劑。（圖／《Pikmin Bloom》遊戲畫面）
《Pikmin Bloom》指出，若要兌換代碼，請使用 Pikmin Bloom 帳號的登入資訊進行登入，簡單來說，「要用網站的皮克敏商店，手機APP無法直接領取」；促銷代碼有效期限至台灣時間2026年4月27日上午8點，每位使用者可使用一次代碼。

此外，台灣時間4月22日中午12時至4月27日下午4時，為響應「世界地球日」，《Pikmin Bloom》推出期間限定「Party Walk」活動，以種花的方式邀請全球玩家參與，地球日 Party Walk 期間，無論任何品種，栽種的每一朵花都將被納入全球計算。

▲參與《Pikmin Bloom》世界地球日「Party Walk」活動，累積的花朵數將成長為「天氣主題飾品皮克敏」。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲參與《Pikmin Bloom》世界地球日「Party Walk」活動，累積的花朵數將成長為「天氣主題飾品皮克敏」。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
🟡皮克敏＆世界地球日活動參加方式

《Pikmin Bloom》指出，玩家需透過指定連結或掃描 QR Code，加入官方「Party Walk」，才能讓栽種的花朵順利計入全球共同目標，且本次活動將計算所有花朵類型，「沒有特定花種限制」。

📌累積種植10億株花朵：樹葉帽飾品皮克敏的大花苗。

📌累積種植20億株花朵：雪飾品皮克敏的大花苗（藍色或白色皮克敏）。

📌累積種植30億株花朵：禮物貼紙（金色）飾品皮克敏（白色皮克敏）的大花苗。

相關新聞

皮克敏「世界地球日」開跑！限時任務、種花目標、天氣飾品一次看

4/22世界地球日是什麼？能做什麼？由來、Apple優惠、皮克敏活動

皮克敏能變現！餐廳「走路步數換餐」：3千步吃蛋糕、7千步送牛排

皮克敏合作「世界地球日、嘉義藝術節」！限定飾品內容、解鎖攻略

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...