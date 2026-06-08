台股今（8）早開盤跌563.45點，加權股價指數44507.49點，開盤5分鐘後，跌幅擴大到2694.08點，指數下殺至42389點，其中台積電（2330）直接重挫115元。知名醫師網紅蒼藍鴿分享一張「復職申請書」，內容描述辭職專職炒股後慘賠、向公司請求復職的情境，意外引發熱議。對此，財經專家阮慕驊提醒，今年市場累積超過1兆元槓桿資金，一旦遭遇劇烈修正，恐引發去槓桿賣壓。他呼籲投資人準備備援資金、避免過度槓桿，而持有現金與優質資產者則不必過度恐慌，長線多頭結構仍未遭到破壞。
台股準備暴跌！蒼藍鴿曬「復職申請書」爆紅
蒼藍鴿發文表示，看到近期美股與台指期表現後，「這周末應該很多人需要這個單張，不用謝。」而圖片中的「復職申請書」內容寫道：「主管您好：很抱歉這麼突然地通知，由於我之前無知狂妄，讓我很跩的悍然辭去工作，在家全職操作股票。今天我才知道錯了，深刻反省後，非常希望能有機會回到公司貢獻所長。請問明天開始，我能回公司去上班嗎？我保證會以更成熟的態度、更積極的心態面對工作，不再讓您失望，祝公司業績蒸蒸日上。」
貼文曝光後，大批網友紛紛留言表示，「老闆對不起，大多頭市場人人都是股神，海水退了才知道沒穿褲子的就是我」、「老闆不好意思，前幾天是我說話太大聲了」、「天罰來了，趕快回去跟老闆認錯」、「才剛想遞辭呈就風雲變色了」、「我已經偷偷潛入辦公室，把離職申請書抽走了」、「大丈夫能伸能縮，就像股市有漲有跌一樣」。
台股夜盤重挫超過4000點！財經專家：擠泡沫必然過程
財經專家阮慕驊發文分析指出，台指期夜盤一度重挫超過4000點，終場仍下跌3006點，期貨市場恐怕已經有不少投資人被迫「畢業」，而真正的考驗可能還在後頭。
阮慕驊引用今年集中市場與櫃買市場融資數據指出，集中市場融資增加2232億元，櫃買市場融資增加927億元，再加上今年新增不限用途借貸超過6000億元，整體市場累積的槓桿資金已超過1兆元。他形容，這些資金等於是以高槓桿方式衝進市場，「下周恐怕真的要挫著等」。
阮慕驊認為，無論是投機還是投資，只要能留在市場就還有翻身機會，但如果因為槓桿操作遭到強制出場，未來未必有重新來過的機會。那些過度樂觀、習慣加大槓桿的投資人，一旦遇到市場劇烈修正，就可能成為最先被淘汰的一群。
面對即將到來的台股開盤行情，阮慕驊建議，使用槓桿操作的投資人應提前準備備援資金，並適度降低槓桿部位，以防止「多殺多」踩踏效應進一步擴大。他預期，下周無論是主動或被迫去槓桿所形成的賣壓都不容小覷，高融資比重以及大量使用不限用途借貸的個股，承受的壓力可能最大。
不過，阮慕驊也強調，對於保有一定現金水位，且長期持有優質股票、ETF與基金的理性投資人而言，沒有必要過度焦慮。他認為，目前長線多頭架構仍然完整，這波下跌較像是市場泡沫的正常修正與擠壓，只是時間點比市場原先預期來得更早一些。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蒼藍鴿發文表示，看到近期美股與台指期表現後，「這周末應該很多人需要這個單張，不用謝。」而圖片中的「復職申請書」內容寫道：「主管您好：很抱歉這麼突然地通知，由於我之前無知狂妄，讓我很跩的悍然辭去工作，在家全職操作股票。今天我才知道錯了，深刻反省後，非常希望能有機會回到公司貢獻所長。請問明天開始，我能回公司去上班嗎？我保證會以更成熟的態度、更積極的心態面對工作，不再讓您失望，祝公司業績蒸蒸日上。」
貼文曝光後，大批網友紛紛留言表示，「老闆對不起，大多頭市場人人都是股神，海水退了才知道沒穿褲子的就是我」、「老闆不好意思，前幾天是我說話太大聲了」、「天罰來了，趕快回去跟老闆認錯」、「才剛想遞辭呈就風雲變色了」、「我已經偷偷潛入辦公室，把離職申請書抽走了」、「大丈夫能伸能縮，就像股市有漲有跌一樣」。
財經專家阮慕驊發文分析指出，台指期夜盤一度重挫超過4000點，終場仍下跌3006點，期貨市場恐怕已經有不少投資人被迫「畢業」，而真正的考驗可能還在後頭。
阮慕驊引用今年集中市場與櫃買市場融資數據指出，集中市場融資增加2232億元，櫃買市場融資增加927億元，再加上今年新增不限用途借貸超過6000億元，整體市場累積的槓桿資金已超過1兆元。他形容，這些資金等於是以高槓桿方式衝進市場，「下周恐怕真的要挫著等」。
阮慕驊認為，無論是投機還是投資，只要能留在市場就還有翻身機會，但如果因為槓桿操作遭到強制出場，未來未必有重新來過的機會。那些過度樂觀、習慣加大槓桿的投資人，一旦遇到市場劇烈修正，就可能成為最先被淘汰的一群。
不過，阮慕驊也強調，對於保有一定現金水位，且長期持有優質股票、ETF與基金的理性投資人而言，沒有必要過度焦慮。他認為，目前長線多頭架構仍然完整，這波下跌較像是市場泡沫的正常修正與擠壓，只是時間點比市場原先預期來得更早一些。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。