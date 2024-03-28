水原一平跟陽岱鋼好交情！不是賭場「菜鳥」 還透露賭博小技巧
水原一平不但涉嫌竊取洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平資金外，還被爆出有涉賭，以及賭博成癮症，今（28）日日本媒體《週刊文春》報導，火腿鬥士隊相關人士透露，水原一平並不是賭場新手，還會告訴其他球員一些小訣竅，甚至連前火腿隊台灣好手陽岱鋼也透露跟他是好友，而陽岱鋼並未隨水原一平前往賭博，而是去看NBA，2年前都還有相遇。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平在近日召開記者會，控訴前翻譯水原一平涉賭的惡劣行為，包括欺騙球隊、大谷翔平經紀人，甚至以幫好友還債等藉口，從大谷手中戶頭轉了450萬（約1.4億）台幣的金額給莊家，大谷十分生氣且錯愕，除澄清自己未涉案外，並且決定「大義滅親」，要配合美國司法調查。
由於水原涉賭事件已經進入美國司法調查，大谷翔平並未能從中多透露案情，但日本媒體《週刊文春》訪問到火腿隊相關人士，火腿鬥士隊自2016年起，會到美國亞利桑那州進行春訓。
水原一平的父親會到場幫大家準備日本料理。火腿隊相關人士透露，，水原一平並不是賭場新手，他會跟大家一起去賭場「小賭」，還會告訴其他球員一些小訣竅，像是「不要去裡面的那一桌」等。
《週刊文春》也訪問到目前在新潟天鵝皇隊的台灣好手陽岱鋼，他透露自己跟水原一平是好友，並且還跟他拿大谷翔平比賽的球票，不過水原一平是否為「賭徒」，陽岱鋼則說：「感覺不太出來，所以新聞報出來我也很驚訝。」
陽岱鋼過去跟大谷翔平就是好友，兩人在北海道火腿隊時期，都會一起守外野，陽岱鋼甚至還會跟大谷去吃飯，大谷休賽季回到日本，也會找「學長」一起敘舊，水原一平跟陽岱鋼當然也是好友，不過發生這樣的事情，只能說當事人也很訝異。
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