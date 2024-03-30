公園遇恐怖阿姨！誘男童「去買糖果」牽著走 父嚇壞報警提告
2022年9月間，高雄一名女子於某公園內，見一名男童正在玩耍，竟上前以買糖果為由，意圖將孩子帶離公園，所幸男童父親就在附近，隨即制止該女子，而女子被拒絕後仍在公園附近徘徊，遭男童父親報警提告。案經橋頭地院審理，女子辯稱係因未見到男童可愛，才會想帶他去買糖果，但說詞不被法官採信，依略誘未遂罪判處有期徒刑7個月。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，當時女子見到男童正在兒童遊戲區旁的椅子上玩耍，竟在未經男童父母同意之下，對男童說要帶他去買糖果，意圖將其帶離公園，所幸男童父親就在旁邊，見女子帶著孩子往公園出口走去，隨即上前制止女子的舉動，原本男童父親不願將事情鬧大，但見到女子仍在附近徘徊，這才決定報警並提告。
案經橋頭地院審理，女子坦承未經男童父母同意，就想帶男童去買糖果，辯稱係因覺得男童很可愛，後來怕家長擔心，所以僅牽著走了4、5步而已，沒有離開公園。但法官認為，男童父親證述皆很明確，何況他並不認識該女子，原本也無意提告，應無杜撰情節誣陷的動機，此外，女子也坦承有牽著孩子走，可見確實具有略誘的主觀意圖，最終依略誘未遂罪判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110