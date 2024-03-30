中職35年開幕戰今晚開打！完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

大谷翔平再出戰紅雀！鄧愷威MLB可望出賽　中職開幕戰轉播懶人包

▲大谷翔平終於等到開季，洛杉磯道奇隊也將出戰紅雀隊（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平終於等到開季，洛杉磯道奇隊也將出戰紅雀隊（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平再戰紅雀！大谷翔平所屬洛杉磯道奇隊將於上午10：10分出戰聖路易紅雀隊，加上美國職棒大聯盟（MLB)舊金山巨人隊宣布讓台灣投手鄧愷威上大聯盟，日職樂天金鷲將於下午1時出戰西武獅，最後中職35周年開幕戰在大巨蛋於下午5時5分開打由味全龍出戰樂天桃猿，徐若熙先發出戰威能帝，令人期待今天的「棒球饗宴」，《NOWnews今日新聞》也為您送上相關資訊

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由於鄧愷威上大聯盟關係，上午9:30由舊金山巨人出戰聖地牙哥教士隊，鄧愷威有機會後援出賽。巨人將派出Kyle Harrison對決教士Joe Musgrove，喜愛大聯盟的球迷記得收看。

NBA由湖人對決溜馬，詹皇LeBron James能否率隊拿下比賽勝利呢?勇士出戰黃蜂也是關鍵賽事，事關未來附加賽資格。

中職部分將迎來大巨蛋開幕戰，將由樂天桃猿出戰味全龍，這兩支上賽季台灣大賽的對戰組合進行對決，樂天將派出威能帝對決味全徐若熙。

▲台灣旅美好手鄧愷威，去年也曾代表中華隊出戰世界棒球經典賽。（圖／葉政勳攝）
▲台灣旅美好手鄧愷威，去年也曾代表中華隊出戰世界棒球經典賽。（圖／葉政勳攝）
美國職棒大聯盟轉播：

09:30 巨人 VS 教士 愛爾達體育3台、緯來體育、華視、DAZN1

NBA轉播

07:00 湖人@溜馬 緯來體育

08:00 太陽 VS 雷霆 愛爾達體育1台

中華職棒開幕戰

17:05 桃猿@味全 緯來體育、愛爾達體育1台

日本職棒

12:00 軟銀@歐力士 DAZN2

13:00 西武@樂天 DAZN1

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