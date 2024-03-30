大谷翔平再出戰紅雀！鄧愷威MLB可望出賽 中職開幕戰轉播懶人包
大谷翔平再戰紅雀！大谷翔平所屬洛杉磯道奇隊將於上午10：10分出戰聖路易紅雀隊，加上美國職棒大聯盟（MLB)舊金山巨人隊宣布讓台灣投手鄧愷威上大聯盟，日職樂天金鷲將於下午1時出戰西武獅，最後中職35周年開幕戰在大巨蛋於下午5時5分開打，由味全龍出戰樂天桃猿，徐若熙先發出戰威能帝，令人期待今天的「棒球饗宴」，《NOWnews今日新聞》也為您送上相關資訊
記者吳政紘/綜合報導
由於鄧愷威上大聯盟關係，上午9:30由舊金山巨人出戰聖地牙哥教士隊，鄧愷威有機會後援出賽。巨人將派出Kyle Harrison對決教士Joe Musgrove，喜愛大聯盟的球迷記得收看。
NBA由湖人對決溜馬，詹皇LeBron James能否率隊拿下比賽勝利呢?勇士出戰黃蜂也是關鍵賽事，事關未來附加賽資格。
中職部分將迎來大巨蛋開幕戰，將由樂天桃猿出戰味全龍，這兩支上賽季台灣大賽的對戰組合進行對決，樂天將派出威能帝對決味全徐若熙。
美國職棒大聯盟轉播：
09:30 巨人 VS 教士 愛爾達體育3台、緯來體育、華視、DAZN1
NBA轉播
07:00 湖人@溜馬 緯來體育
08:00 太陽 VS 雷霆 愛爾達體育1台
中華職棒開幕戰
17:05 桃猿@味全 緯來體育、愛爾達體育1台
日本職棒
12:00 軟銀@歐力士 DAZN2
13:00 西武@樂天 DAZN1