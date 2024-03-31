青峰抵制兒歌《蘑菇濃湯》！怒揭黑心內幕　轟「道貌岸然有夠噁」

5組假戲真做CP！宋仲基、宋慧喬離婚變仇人　孫藝真迫降玄彬人生

▲盤點5組「假戲真做」的韓國CP：《愛的迫降》孫藝真（左圖左）與玄彬互動甜到蛀牙、宋仲基因《太陽的後裔》相識相戀宋慧喬（右圖右）、《請回答1988》的惠利與柳俊烈交往7年分手，都令觀眾印象深刻。（圖／孫藝真IG、디즈컬 - Dizcul）
▲盤點5組「假戲真做」的韓國CP：《愛的迫降》孫藝真（左圖左）與玄彬互動甜到蛀牙、宋仲基因《太陽的後裔》相識相戀宋慧喬（右圖右）、《請回答1988》的惠利與柳俊烈交往7年分手，都令觀眾印象深刻。（圖／孫藝真IG、디즈컬 - Dizcul）

記者張一笙陳雅蘭／綜合報導

韓劇男女主角假戲真做案例越來越多，從螢幕CP走到現實在一起的包含《愛的迫降》孫藝真和南韓「四大公共財」玄彬、《太陽的後裔》宋仲基和宋慧喬，以及《請回答1988》中的「狗善CP」柳俊烈和惠利，柳俊烈和惠利戲外愛情長跑7年最後分手，近期男方跟韓韶禧的戀愛8點檔故事，最讓網友津津樂道。《NOWnews今日新聞》特別盤點5組「因劇相戀」的韓劇CP來讓大家認識。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓韶禧（右）跟柳俊烈（中）交往飽受爭議，惠利（右）終於出聲解釋。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）
▲韓韶禧（右）跟柳俊烈（中）與惠利（左）3人的感情近況比韓劇還精彩。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）
1.《請回答1988》柳俊烈&惠利

近期韓國娛樂圈認愛不斷，其中吵得最兇的莫過於柳俊烈、惠利以及韓韶禧3人之間的「換乘戀愛」。柳俊烈與惠利於2015年合演《請回答1988》相識，2人劇裡無緣當CP，但劇外卻擦出愛火，2017年公布戀情後一直不被外界看好，2人愛情依然長跑7年，直到去年11月才宣布分手。日前韓韶禧大方認愛柳俊烈，慘被外界質疑介入「狗善CP」7年之間的感情，韓韶禧因此發文槓上惠利，頻頻道歉再刪文，令網友霧裡看花，柳俊烈仍未給韓韶禧一個交代，還表示：「過一段時間大家就會忘記。」2人已於30日分手收場。

▲《請回答1988》狗善CP柳俊烈、惠利分手。（圖／翻攝tvN）
▲《請回答1988》中的「狗善CP」柳俊烈（右）與惠利（左）7年情斷。（圖／翻攝tvN）
2.《愛的迫降》玄彬&孫藝真

描述北韓軍官與南韓女財閥克服國界障礙相戀的《愛的迫降》，在玄彬與孫藝真聯手下強登電視台tvN總收視排行榜第一名，以平均收視率21.6%的成績打敗《鬼怪》維持4年的冠軍，紀錄保持中。玄彬與孫藝真因為在《愛的迫降》中的互動甜蜜，不少粉絲都希望他們可以「假戲真做」；2021年初就傳出喜訊，2人被D社曝光戀情成了「元旦情侶」，認愛後的他們也於隔年步入婚姻，目前育有1子，生活幸福穩定。

▲玄彬和孫藝真因拍韓劇《愛的迫降》假戲真愛。（圖／Netflix提供）
▲玄彬（右）和孫藝真因合作《愛的迫降》相戀結婚。（圖 ／Netflix提供）
3.《太陽的後裔》宋仲基&宋慧喬

宋仲基與宋慧喬2016年合作的《太陽的後裔》，描述奮勇殺敵的革命軍人與救死扶傷的女醫生相戀的故事。宋仲基劇中飾演南韓特戰小隊隊長，愛上醫療團隊的隊長宋慧喬，他們的追愛、分離到在一起的劇情，成功收服大批觀眾、紛紛期盼他們下戲也能在一起；2人殺青後頻頻爆出交往，直到2017年才認愛並結婚，「雙宋戀」修成正果讓網友開心不已；未料這段婚姻維持不到2年就告吹。他們當年離婚時，宋慧喬承認彼此個性不合，也傳出多次為了生小孩、工作問題吵架，最終反目成仇

▲宋仲基（左）跟宋慧喬因《太陽的後裔》相識相戀。（圖／KBS）
▲宋仲基（左）跟宋慧喬因《太陽的後裔》相識相戀。（圖／KBS）
4.《最後之舞》池晟&李寶英

池晟和李寶英2004年在《最後之舞》中相識，在池晟鍥而不捨的追求下，李寶英點頭答應交往，2人也於2013年結婚，目前育有一子一女，他們結婚11年來，時常在網路曬出甜蜜日常，更大方受訪聊對彼此的第一印象、戀愛過程，不少粉絲都十分羨慕。

▲池晟、李寶英分享育兒經，甜蜜又幸福。（圖／池晟、李寶英IG）
▲池晟（右）與李寶英（左2）愛情長跑20年，甜蜜又幸福。（圖／池晟、李寶英IG）
5.《家和萬事成》李尚禹&金素妍

李尚禹與金素妍在2016年透過《家和萬事成》相識相戀，交往隔年就步入婚姻殿堂，結婚至今感情依舊甜蜜，時常在社交平台上曬恩愛。李尚禹因為十分寵妻，被粉絲們戲稱為「妻子傻瓜」，每次金素妍一有新劇開播，他都會為老婆熱情應援，夫妻倆互補的個性，成為南韓演藝圈中的恩愛典範。

▲金素妍（左）與老公李尚禹結婚多年，常常放閃。（圖／金素妍IG）
▲金素妍（左）與老公李尚禹結婚多年，常常放閃。（圖／金素妍IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

孫藝真玄彬看MLB比賽！孔劉李棟旭當電燈泡　顯眼包畫面全被轉播

惠利分手柳俊烈「飛國外2個月」！療傷過程公開　臉變得不一樣了

《淚之女王》超多組二搭演員！《太陽的後裔》夥伴宋仲基確定出演

韓韶禧把分手鬧大！開嗆柳俊烈抖不負責言論：他說大家很快就忘記

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞