5組假戲真做CP！宋仲基、宋慧喬離婚變仇人　孫藝真迫降玄彬人生

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近期韓國娛樂圈認愛不斷，其中吵得最兇的莫過於柳俊烈、惠利以及韓韶禧3人之間的「換乘戀愛」。柳俊烈與惠利於2015年合演《請回答1988》相識，2人劇裡無緣當CP，但劇外卻擦出愛火，2017年公布戀情後一直不被外界看好，2人愛情依然長跑7年，直到去年11月才宣布分手。日前韓韶禧大方認愛柳俊烈，慘被外界質疑介入「狗善CP」7年之間的感情，韓韶禧因此發文槓上惠利，頻頻道歉再刪文，令網友霧裡看花，柳俊烈仍未給韓韶禧一個交代，還表示：「過一段時間大家就會忘記。」2人已於30日分手收場。
2.《愛的迫降》玄彬&孫藝真
描述北韓軍官與南韓女財閥克服國界障礙相戀的《愛的迫降》，在玄彬與孫藝真聯手下強登電視台tvN總收視排行榜第一名，以平均收視率21.6%的成績打敗《鬼怪》維持4年的冠軍，紀錄保持中。玄彬與孫藝真因為在《愛的迫降》中的互動甜蜜，不少粉絲都希望他們可以「假戲真做」；2021年初就傳出喜訊，2人被D社曝光戀情成了「元旦情侶」，認愛後的他們也於隔年步入婚姻，目前育有1子，生活幸福穩定。
3.《太陽的後裔》宋仲基&宋慧喬
宋仲基與宋慧喬2016年合作的《太陽的後裔》，描述奮勇殺敵的革命軍人與救死扶傷的女醫生相戀的故事。宋仲基劇中飾演南韓特戰小隊隊長，愛上醫療團隊的隊長宋慧喬，他們的追愛、分離到在一起的劇情，成功收服大批觀眾、紛紛期盼他們下戲也能在一起；2人殺青後頻頻爆出交往，直到2017年才認愛並結婚，「雙宋戀」修成正果讓網友開心不已；未料這段婚姻維持不到2年就告吹。他們當年離婚時，宋慧喬承認彼此個性不合，也傳出多次為了生小孩、工作問題吵架，最終反目成仇。
4.《最後之舞》池晟&李寶英
池晟和李寶英2004年在《最後之舞》中相識，在池晟鍥而不捨的追求下，李寶英點頭答應交往，2人也於2013年結婚，目前育有一子一女，他們結婚11年來，時常在網路曬出甜蜜日常，更大方受訪聊對彼此的第一印象、戀愛過程，不少粉絲都十分羨慕。
5.《家和萬事成》李尚禹&金素妍
李尚禹與金素妍在2016年透過《家和萬事成》相識相戀，交往隔年就步入婚姻殿堂，結婚至今感情依舊甜蜜，時常在社交平台上曬恩愛。李尚禹因為十分寵妻，被粉絲們戲稱為「妻子傻瓜」，每次金素妍一有新劇開播，他都會為老婆熱情應援，夫妻倆互補的個性，成為南韓演藝圈中的恩愛典範。
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