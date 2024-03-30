Green碰到死對頭Williams又出腳！分析師：勇士的文化已被他摧毀

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後續兩人再度對位，在卡位過程中糾纏在一起，Green用右手肘將Williams壓到自己腋下，並假裝遭到絆倒後跌落在地，但裁判並不買單，而是判了Green一次進攻犯規，黃蜂獲得球權。
事實上， 兩隊在2月24日的比賽結下樑子，勇士小將Lester Quinones在勝負已定之下，仍選擇上籃取分，疑似破壞潛規則讓黃蜂球員不滿，Williams也出手推擠Quinones。而Green在賽後採訪中就表達了對Williams的不滿，他表示：「省省吧，假裝是個硬漢，對他來說真的是一點都不適合他，他是一個非常好的人，但不知道為什麽他最近總是想做反派。」
不過他自己，卻在27日、28日連續兩場比賽中，對熱火Patty Mills做出危險動作，隔日又因為不斷跟裁判抱怨，在開場還沒到4分鐘就吞2次技術犯規遭到驅逐出場。
美國媒體《ESPN》的分析師Seth Greenberg對於Green近日的故態復萌，認為：「我認為金州勇士的王朝已經結束了，教練應該要能夠管理休息室裡發生的事情。不要再讓Green上場了，他正在摧毀你們的文化、王朝，還有所有你們辛苦建立起來的一切。」
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