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Green碰到死對頭Williams又出腳！分析師：勇士的文化已被他摧毀

▲金州勇士防守悍將「嘴綠」Draymond Green，和夏洛特黃蜂Grant Williams過去就曾有爭執，本場比賽差點發生衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士防守悍將「嘴綠」Draymond Green，和夏洛特黃蜂Grant Williams過去就曾有爭執，本場比賽差點發生衝突。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Green差點又對Williams「踹蛋」！金州勇士今（30）日對上夏洛特黃蜂，勇士以115：97輕鬆取勝，不過兩隊上次碰頭發生衝突，Draymond Green本場面對死對頭Grant Williams再次出腳，差點踢到Williams重要部位。對此，美國籃球分析師認為，Green正在摧毀勇士隊的王朝和文化

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由於季後賽將至，近日各隊比賽也逐漸進入白熱化階段，本場勇士、黃蜂比賽進行到決勝節時，勇士防守悍將Green先是在持球進攻時，遭到Williams壓迫防守，作勢失去平衡的狀況下，踹出右腳差點踢到Williams的重要部位，不過後者面不改色的盯著Green，讓Green最後只能無奈將他推開。

後續兩人再度對位，在卡位過程中糾纏在一起，Green用右手肘將Williams壓到自己腋下，並假裝遭到絆倒後跌落在地，但裁判並不買單，而是判了Green一次進攻犯規，黃蜂獲得球權。

事實上， 兩隊在2月24日的比賽結下樑子，勇士小將Lester Quinones在勝負已定之下，仍選擇上籃取分，疑似破壞潛規則讓黃蜂球員不滿，Williams也出手推擠Quinones。而Green在賽後採訪中就表達了對Williams的不滿，他表示：「省省吧，假裝是個硬漢，對他來說真的是一點都不適合他，他是一個非常好的人，但不知道為什麽他最近總是想做反派。」

不過他自己，卻在27日、28日連續兩場比賽中，對熱火Patty Mills做出危險動作，隔日又因為不斷跟裁判抱怨，在開場還沒到4分鐘就吞2次技術犯規遭到驅逐出場

美國媒體《ESPN》的分析師Seth Greenberg對於Green近日的故態復萌，認為：「我認為金州勇士的王朝已經結束了，教練應該要能夠管理休息室裡發生的事情。不要再讓Green上場了，他正在摧毀你們的文化、王朝，還有所有你們辛苦建立起來的一切。」

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