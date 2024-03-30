味全徐若熙自認有進步空間！要請郭天信吃宵夜 雷射肩守備很關鍵
「龍之子」徐若熙今（30）日在大巨蛋開幕戰擔任先發，投出5局無失分好投，更飆出最速153公里的火球。但在1局上被梁家榮、廖建富接連敲安後，是靠著中外野手郭天信的雷射肩守備，才阻止樂天取下第1分。最終味全以3：2險勝樂天，拿下首勝的徐若熙賽後也表示，會請郭天信吃宵夜。
記者林之越/台北報導
徐若熙本場主投5局，飆出5次三振，只被樂天敲出2支安打，並且都出現在首局。1局上兩出局後，梁家榮掃出一壘邊線二壘安打，接著廖健富擊出中間方向穿越安打，龍隊郭天信接球後，上演雷射肩長傳美技，蔣少宏接球後觸殺梁家榮，結束樂天桃猿攻勢，徐若熙驚險逃過失分危機。
賽後採訪談到郭天信的守備時，徐若熙表示：「拿球結束以後，回去沒有跟他說什麼，但是晚上應該要請他吃宵夜。那顆其實蠻重要的，因為像今天是低比分的比賽，所以那一分也很重要，超讚的，超開心。」並補充道：「不管是張政禹或是郭嚴文的守備，都給了我很多的幫助。」
不過繳出近乎完美表現的徐若熙，似乎對於自己的狀況還不是太滿意，他透露：「覺得自己控球上還有點落差，有些可以簡單地丟進好球帶的球，但自己都是壞球走在前面，希望之後可以再慢慢改進。」
事實上，本次開幕戰先發已是徐若熙第3次進入大巨蛋投球，先前是因為國際賽而進入球場，談到今日比賽的感覺，徐若熙表示：「覺得好像興奮大過於緊張，今天比較早到球場，原本應該好好休息的，但是太亢奮了所以一直到處走來走去。」
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