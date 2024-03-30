中職開幕戰／大巨蛋的第一次！徐若熙飆上150　郭天信雷射肩助殺

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中職大巨蛋的第一次 首K首安出爐
第一球：味全龍徐若熙
第一個出局數：樂天桃猿陳晨威
第一支安打：梁家榮
第一個三振：徐若熙
第一次助殺：郭天信
5566攻大巨蛋！獻唱神曲《我難過》 全場超嗨大合唱
比賽開打前，由亞洲天團5566、夏宇童擔任賽前表演嘉賓，雖然5566並非完全體，少了王仁甫與王少偉，僅有孫協志、許孟哲、彭小刀出席，但還是賣力炒熱氣氛，第一首歌曲帶來《無所謂》，緊接演唱經典神曲《我難過》，全場球迷一起大合唱，夏宇童也與孫協志一起演唱《愛你愛到死》，氣氛非常熱烈。
事實上，團長孫協志是「資深龍迷」，職棒元年就跟家人一起支持味全龍，一代龍黃平洋、黃煚隆、陳金茂和坎沙諾等球星如數家珍，因為自己太愛棒球，還為此組了一支「SUN STAR明星棒球隊」，並且舉辦多場明星公益賽。
中職首次在大巨蛋進行開幕戰，票房已經確定創聯盟歷史紀錄，第二天味全龍對戰中信兄弟的「龍象大戰」票房也達到了1.7萬，大巨蛋兩場票房近4萬人，也是中職例行賽新紀錄。今晚不僅有5566和夏宇童帶來的開場表演，開幕戰賽後將輪到「怕胖團」及「平民天后」徐懷鈺登台表演。
⚾味全龍先發打序：
第一棒：張祐銘（左外野）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：李凱威（二壘）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：郭嚴文（一壘）
第六棒：郭天信（中外野）
第七棒：蔣少宏（捕手）
第八棒：陳品捷（右外野）
第九棒：張政禹（游擊）
先發投手：徐若熙
⚾樂天桃猿先發打序：
第一棒：陳晨威（中外野）
第二棒：林立（二壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：朱育賢（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：邱丹（右外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：林耀煌（左外野）
先發投手：威能帝
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