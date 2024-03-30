中職開幕戰也有啤酒妹！身揹17公斤超重啤酒桶 穿梭大巨蛋觀眾席
中職開幕戰「龍猿大戰」在今（30）日開打，預估超過2萬5,000名以上的球迷擠滿大巨蛋，也讓周邊商家嗅到商機。媒體在開幕戰中驚見只有日本才有的「啤酒妹」出現，身揹啤酒桶在觀眾席中四處穿梭，販賣啤酒給觀眾，讓球迷們能夠一邊看球，一邊享受冰冰涼涼的啤酒。
運動中心/台北報導
在日本職棒的觀賽文化中，啤酒和啤酒妹佔有相當重要的地位，甚至在先前巨人交流賽開打時，也有部分球迷抱怨，球場內部販賣啤酒的地點太少。沒想到，今（30）日中職開幕戰就有店家請來啤酒妹。
受訪的啤酒妹淳淳（Romy）表示，他們是拉圖爾精釀柴燒餐廳所聘請的，因為朋友在這家餐廳打工所以才知道有這個工作機會。整個大巨蛋球場內共有6位啤酒妹，但沒有特別規劃區域，都是自己選擇自己想販售的地點，不過大多是聚集在一樓的觀眾席。
此外，淳淳受訪時也坦言，這其實並不是一個輕鬆的工作，因為啤酒妹隨時都要背著17公斤的啤酒桶，穿梭在觀眾席之間，而且也要不斷地上下樓梯，對於體力是一個大挑戰。並認為這份工作的性質感覺跟熱炒店的酒促小姐不一樣，需要有更多的體力，而且球迷們其實都很認真在看球。
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