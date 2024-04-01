獨家／NewJeans在我家對面拍MV！還原富錦街崩潰現場：聽到尖叫聲
南韓女團NewJeans來台北拍MV爭議不斷，除了粉絲攻擊五月天阿信要求刪文，《NOWnews今日新聞》也接到民眾投訴，當事人表示是NewJeans拍攝現場的對面住戶，還原情況坦言「被吵了一整天」不堪其擾；隨後爆出有民眾路過被無理要求檢查手機，即使對方申請臨時路權，工作人員依舊限制其他用路，用三角錐霸占停車格停保母車、要求行人繞路不得走斑馬線，行為令人不解。
記者陳雅蘭／台北報導
民眾投訴表示，30日拍攝整天下來「吵死了」，透露工作人員拿著大聲公指揮，音樂重複播放，還有粉絲尖叫的聲音，「那條路就被封起來，有義交指揮交通，也有人圍觀」，當事人才發現家裡對面的人居然是NewJeans，「因為這裡太常有人來拍攝，所以就沒特別去注意」。《NOWnews今日新聞》訪問周邊店家，不知是否被問到厭煩，生氣拒絕受訪；相關工作人員則不便回應。
事後傳出有路人經過駐足看熱鬧，被工作人員大聲喝止請求離開，有的長輩好奇拿手機拍攝，也被立即阻止，甚至要求查看對方手機，長輩只好乖乖照做。有網友透露工作人員有申請臨時路權，經記者查詢「台北市申請使用道路」確實獲准臨時使用道路權，卻傳出他們在沒申請的路段用三角錐占用停車格，方便他們停駛保母車，當事人納悶這麼保密到家，為何不直接申請封街，還要求行人繞路不能走斑馬線，對踰矩行為感到不可思議。
此外，民眾證實當天有群人圍觀，網友透露日前確實有「徵求30日拍女團MV」的臨演公告，不過令人震驚的是，文中開出的薪資是8小時650元，超時加給140元，不報稅、現領，與基本時薪183元乘以8小時、總計1464元差距甚大，網友紛紛質疑「這數字確定沒有違反勞基法嗎？」
NewJeans是南韓第一大經紀公司「HYBE」旗下子公司「ADOR」的女團，成員包含Minji（玟池）、Hanni（玉欣）、Danielle（智慧）、Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）等5人，她們2022年7月以一曲《Hype Boy》出道便風靡全球粉絲，不論長相、歌唱、語言以及舞蹈實力，都有一流水準，後續推出的《Ditto》、《OMG》、《Super Shy》傳唱度高，人氣漸漸直達一線歌手地位。
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