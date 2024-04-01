專家曝高雄人「買房特色」轟動武林　曾讓一票北部投資客慘賠出場

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不過，隨著捷運施工，北部投資客漸漸發現不對勁，「怎麼房價不漲反而還跌了？」何世昌說，2002年起，北北桃房市已經邁入多頭，但高雄市場還未復甦，捷運沿線房價積弱不振，部分外來投資客只能認賠出場，長抱較久的投資客，一直撐到2007年因前總統陳水扁家族到高雄買房，房價出現慶祝行情才僥倖解套。
何世昌說，只要來過高雄買房的人會發現，高雄捷運站點周邊的新建案房價並沒有比較貴，比較貴的地方大多在發展成熟、環境優良的重劃區，或者面公園等有景觀的建案，美術館與農十六就是最佳範例（輕軌不算）。
他分析，據政府統計與普遍現象來看，高雄捷運站點周邊房價沒比較貴的關鍵因素，在於高雄人沒有「沿著捷運買房」的習慣，因為高雄路又大又寬，高雄人習慣私人交通工具，使用公共運輸比率是有捷運的都會區中最低的，有在地人會自嘲，「高雄人就連去兩個巷口的超商買一瓶醬油都要騎機車」。
何世昌表示，由於通勤習慣沒改變，自然不會沿捷運去買房，最初看中捷運題材而南下搶買房的投資客並未察覺這個特性。不過，隨著捷運路網日益擴大，高雄捷運搭乘人數持續走升，沿捷運去買房的人有增加的跡象，只是比例跟雙北相比仍低很多，所以「多數」捷運站點周邊房價依然沒有比較昂貴。
貼文一出引發討論，不少高雄在地網友都點頭了，自招「我去一個巷口也騎車」，但也有在地人認為，自從輕軌成環以後，發現搭輕軌、捷運的人變多了，特別是大順路那一段的影響特別大。南漂的新高雄人也分享，個人心態上就真的比較依賴大眾運輸，會盡量選擇搭輕軌跟捷運，買房也選軌道周邊。