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專家曝高雄人「買房特色」轟動武林　曾讓一票北部投資客慘賠出場

▲房產專家分享高雄人轟動武林的「買房特色」，曾讓一票北部投資客慘賠出場。（圖／高雄市捷運局提供）
▲房產專家分享高雄人轟動武林的「買房特色」，曾讓一票北部投資客慘賠出場。（圖／高雄市捷運局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

根據《天下雜誌》2023年發布的「永續宜居城市指標」，在六都宜居城市網路聲量排名中，高雄以破萬聲量數拿下第2名，第1名是台中市。而繼房產專家揭露台中人奇葩般存在的買房特色後，今（1）再揭曉高雄人轟動武林、驚動萬教的「買房特色」，曾讓一票北部投資客慘遭滑鐵盧、賠錢出場。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，1998年高雄要蓋捷運紅線、橘線，消息讓已經吃到捷運助漲房價甜頭的北部投資客，一窩蜂南下掃貨，主要標的除了捷運沿線住宅外，還有站點周邊及知名商圈店面。

不過，隨著捷運施工，北部投資客漸漸發現不對勁，「怎麼房價不漲反而還跌了？」何世昌說，2002年起，北北桃房市已經邁入多頭，但高雄市場還未復甦，捷運沿線房價積弱不振，部分外來投資客只能認賠出場，長抱較久的投資客，一直撐到2007年因前總統陳水扁家族到高雄買房，房價出現慶祝行情才僥倖解套。

何世昌說，只要來過高雄買房的人會發現，高雄捷運站點周邊的新建案房價並沒有比較貴，比較貴的地方大多在發展成熟、環境優良的重劃區，或者面公園等有景觀的建案，美術館與農十六就是最佳範例（輕軌不算）。

▲高市捷運局表示，高雄捷運建設之申請程序及中央經費補助均依中央之規定辦理。（圖／資料照片）
▲高雄在地人認為，自從輕軌成環後，已逐漸改變交通習慣。（圖／資料照片）
他分析，據政府統計與普遍現象來看，高雄捷運站點周邊房價沒比較貴的關鍵因素，在於高雄人沒有「沿著捷運買房」的習慣，因為高雄路又大又寬，高雄人習慣私人交通工具，使用公共運輸比率是有捷運的都會區中最低的，有在地人會自嘲，「高雄人就連去兩個巷口的超商買一瓶醬油都要騎機車」。

何世昌表示，由於通勤習慣沒改變，自然不會沿捷運去買房，最初看中捷運題材而南下搶買房的投資客並未察覺這個特性。不過，隨著捷運路網日益擴大，高雄捷運搭乘人數持續走升，沿捷運去買房的人有增加的跡象，只是比例跟雙北相比仍低很多，所以「多數」捷運站點周邊房價依然沒有比較昂貴。

貼文一出引發討論，不少高雄在地網友都點頭了，自招「我去一個巷口也騎車」，但也有在地人認為，自從輕軌成環以後，發現搭輕軌、捷運的人變多了，特別是大順路那一段的影響特別大。南漂的新高雄人也分享，個人心態上就真的比較依賴大眾運輸，會盡量選擇搭輕軌跟捷運，買房也選軌道周邊。

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