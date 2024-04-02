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NewJeans台北拍MV爆「擅自檢查路人手機防偷拍」　韓方出面解釋了

▲南韓女團NewJeans來台拍攝MV本是一樁好事，卻因周邊工作人員、粉絲的行為，惹上不必要的麻煩。（圖／NewJeans X）
▲南韓女團NewJeans來台拍攝MV本是一樁好事，卻因周邊工作人員、粉絲的行為，惹上不必要的麻煩。（圖／NewJeans X）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團NewJeans來台北拍MV爭議不斷，除了粉絲攻擊五月天阿信要求刪文《NOWnews今日新聞》也接到民眾投訴「拍攝當天被尖叫聲騷擾」，網友也透露路過的阿姨被工作人員要求檢查手機、刪照片，如今荒謬無理的行徑鬧到南韓、日本都知情，經紀公司「ADOR」回應：「我們有得到台灣市政府、警察等方拍攝的許可！」亦否認對民眾做出不禮貌行為。

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▲▼NewJeans台北拍MV爆出的爭議，已傳到日本、南韓都知情。（圖／翻攝中央日報、國民日報국민일보）
▲▼NewJeans台北拍MV爆出的爭議，已傳到日本、南韓都知情。（圖／翻攝中央日報、國民日報국민일보）
▲▼NewJeans台北拍MV爆出的爭議，已傳到日本、南韓都知情。（圖／翻攝中央日報、國民日報국민일보）
 
民眾向《NOWnews今日新聞》投訴，30日拍攝整天下來「吵死了」，工作人員拿著大聲公指揮，音樂重複播放，還有粉絲尖叫的聲音，「那條路就被封起來，有義交指揮交通，也有人圍觀」，當事人才發現家裡對面的人居然是NewJeans，「因為這裡太常有人來拍攝，所以就沒特別去注意」。

此外還傳出路人經過駐足看熱鬧，被工作人員大聲喝止請求離開，有的長輩好奇拿手機拍攝也被立即阻止，甚至要求查看對方手機，長輩只好乖乖照做。有網友透露工作人員有申請臨時路權，經記者查詢「台北市申請使用道路」確實獲准臨時使用道路權，卻傳出他們在沒申請的路段用三角錐占用停車格，方便他們停駛保母車，當事人納悶這麼保密到家，為何不直接申請封街，還要求行人繞路不能走斑馬線，對踰矩行為感到不可思議。

NewJeans來台拍MV爆出許多爭議，消息鬧到南韓，記者求證經紀公司「ADOR」，「ADOR」表示：「網路流傳的內容不是事實，本公司有獲得台灣市政府、警察等方的拍攝正式許可，也在允許的範圍內進行拍攝。當時工作人員有舉『不要拍照』的牌子，仍發生在管制區拍照的情況，所以鄭重請求對方刪除照片，大家也都協助配合，當下也沒有出現大聲喝止、無理的行為。」

▲NewJeans這次來台確實有申請臨時道路使用權。（圖／台北市申請使用道路網）
▲NewJeans這次來台確實有申請臨時道路使用權。（圖／台北市申請使用道路網）
此外，民眾證實當天有群眾圍觀，網友透露日前確實有「徵求30日拍女團MV」的臨演公告，不過令人震驚的是，文中開出的薪資是8小時650元，超時加給140元，不報稅、現領，與基本時薪183元乘以8小時、總計1464元差距甚大，網友紛紛質疑「這數字確定沒有違反勞基法嗎？」

NewJeans是南韓第一大經紀公司「HYBE」旗下子公司「ADOR」的女團，成員包含Minji（玟池）、Hanni（玉欣）、Danielle（智慧）、Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）等5人，她們2022年7月以一曲《Hype Boy》出道便風靡全球粉絲，不論長相、歌唱、語言以及舞蹈實力，都有一流水準，後續推出的《Ditto》、《OMG》、《Super Shy》傳唱度高，人氣漸漸直達一線歌手地位。

▲南韓女團NewJeans悄悄來台拍攝，卻爆出許多爭議，民眾不堪其擾投訴「吵死了」。（圖／NewJeans X）
▲南韓女團NewJeans悄悄來台拍攝，卻爆出許多爭議。（圖／NewJeans X）
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