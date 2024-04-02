NewJeans台北拍MV爆「擅自檢查路人手機防偷拍」　韓方出面解釋了

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外還傳出路人經過駐足看熱鬧，被工作人員大聲喝止請求離開，有的長輩好奇拿手機拍攝也被立即阻止，甚至要求查看對方手機，長輩只好乖乖照做。有網友透露工作人員有申請臨時路權，經記者查詢「台北市申請使用道路」確實獲准臨時使用道路權，卻傳出他們在沒申請的路段用三角錐占用停車格，方便他們停駛保母車，當事人納悶這麼保密到家，為何不直接申請封街，還要求行人繞路不能走斑馬線，對踰矩行為感到不可思議。
NewJeans來台拍MV爆出許多爭議，消息鬧到南韓，記者求證經紀公司「ADOR」，「ADOR」表示：「網路流傳的內容不是事實，本公司有獲得台灣市政府、警察等方的拍攝正式許可，也在允許的範圍內進行拍攝。當時工作人員有舉『不要拍照』的牌子，仍發生在管制區拍照的情況，所以鄭重請求對方刪除照片，大家也都協助配合，當下也沒有出現大聲喝止、無理的行為。」
此外，民眾證實當天有群眾圍觀，網友透露日前確實有「徵求30日拍女團MV」的臨演公告，不過令人震驚的是，文中開出的薪資是8小時650元，超時加給140元，不報稅、現領，與基本時薪183元乘以8小時、總計1464元差距甚大，網友紛紛質疑「這數字確定沒有違反勞基法嗎？」
NewJeans是南韓第一大經紀公司「HYBE」旗下子公司「ADOR」的女團，成員包含Minji（玟池）、Hanni（玉欣）、Danielle（智慧）、Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）等5人，她們2022年7月以一曲《Hype Boy》出道便風靡全球粉絲，不論長相、歌唱、語言以及舞蹈實力，都有一流水準，後續推出的《Ditto》、《OMG》、《Super Shy》傳唱度高，人氣漸漸直達一線歌手地位。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道