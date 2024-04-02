中信兄弟大巨蛋主場2戰預售突破3萬大關！PS全員到齊、官大元引退
中信兄弟即將迎來台北大巨蛋的2場主場賽事，預售票合計已突破3萬！4月3日兄弟啦啦隊Passion Sisters全員將齊聚，同時也會是台鋼雄鷹隊史一軍首戰，4月4日則會有官大元的引退儀式，兩日預售票累計來到3.1萬張，屆時還會有現場票的販售，總觀眾預計會持續增加。
記者林之越/綜合報導
由於兄弟2場主場賽事，並沒有開放全場，單場滿場人數估計會是2.3萬人，而兄弟領隊劉志威賽先前受訪曾稱，2日預售數量已超過2萬7,000張，並評估達到總數3萬張應該沒有問題。截止今（2）日下午，兄弟首場主場賽事預售票售出1.4萬張，第2場也賣出1.9萬張，總計來到3.1萬張，已達到球團當初預期。
這2場兄弟的主場賽事可說是看點滿滿，4月3日場外部分，啦啦隊Passion Sisters共計25人將全員到齊，韓籍成員邊荷律、李丹妃首次登場，賽後更邀請頑童 MJ116演唱。
場內部分，因雨延賽的台鋼意外在大巨蛋迎來隊史首戰，為比賽增添紀念意義，而台鋼也派出陣中最穩的本土投手江承諺，對戰兄弟近況良好的洋投德保拉，強強對決令球迷更加期待。
而4月4日先發組合雖然還未知，但適逢連假，並且有兄弟「轉運手」官大元的引退儀式，吸引不少忠實象迷，預售票也已販售1.9萬張，有機會接近滿場2.3萬人。另外，偶像團體Energy也會在賽前演唱。
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