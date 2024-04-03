清淡飲食養生 醫師提醒：腎臟病及三高患者小心反傷身
74歲徐媽有三高病史，一開始知道患上腎臟病時很憂心，家人都幫忙嚴格控制她飲食，油鹽糖幾乎不加，只吃汆燙或過水炒青菜，連肉類海鮮都秤斤兩汆燙著吃。這樣吃了幾天就沒胃口，不開心，每頓吃得很有壓力，兩週後她就因低血鈉、熱量不足，虛弱癱軟無力急診就醫。阮綜合醫院腎臟內科主任紀文哲指出，過度解讀、斷章取義從網路搜尋來的，或從親友建議來的養生知識，反而造成熱量不足、營養不良，肌少症，甚至損害腎臟或消化器官。
記者陳美嘉／高雄報導
另一個案例是67歲教職退休張老師因糖尿病原本就粗茶淡飯，半年前至阮綜合醫院門診檢查糖化血色素數值8.1偏高，於是她改吃素食、更嚴格節制飲食熱量，因不安心外食，只汆燙自種蔬菜吃，並偶爾吃板豆腐，半年下來，家人發現她走路變很慢又不穩，體力差、活動量少，到門診檢查發現糖化血色素降為5.8，體重瘦了8公斤，明顯有肌少症。
腎臟內科主任紀文哲指出，一些慢性病人知道血壓、血糖、高血脂過高會傷害腎臟，以為「蔬食加低蛋白飲食可以避免洗腎」，常過度解讀、斷章取義，反而造成身體傷害。
腎臟科衛教師張百純說明，「養生反傷腎」的病例在門診不少見，某些養生食物例如堅果、紅綠豆瓜子與全穀類，因含有磷離子且容易產生含氮廢物，是低價值蛋白質，會加速腎友及三高患者腎功能惡化與腎骨病變，反而有害。而維生素D、E、K、A，都需要油脂來幫助吸收，假如為養生而攝取油脂不足，就算有吃這些維生素，還是無法被吸收。況且，除了腸道需要油脂當潤滑劑才能使蔬菜等高纖食物在腸道通行不便秘，膽囊中的膽汁也需要油脂刺激才會分泌，若膽汁無法釋放，沉積過久變濃稠後就會形成膽結石。
醫師紀文哲建議，腎臟病及三高患者的飲食、補充品或營養品，需要先與專業的醫師及衛教師諮詢及導正下正確攝取，不可聽信廣告或網路資訊就使用。最重要是定期回門診檢查追蹤，監測腎功能，才能及時介入適當治療，避免加重腎臟負擔或傷害。