快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

強震災情不斷更新／累積9死1011傷！女師救貓罹難、餘震衝破200次

▲花蓮市軒轅路上的天王星大樓隨即發生傾斜。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮市軒轅路上的天王星大樓隨即發生傾斜。（圖／NOWnews攝影中心）

記者潘毅／綜合報導

（更新時間00：01）昨（3）日花蓮近海發生規模7.2地震，成為繼1999年921大地震後，最嚴重的一次地震。據內政部統計，截至3日晚間10時止，已造成9人死亡、1011人受傷，總計受困待救人數來到143人。餘震部分，截至3日晚間10時30分為止，餘震已發生超過217次。《NOWnews》也將不斷更新全台災情，提醒民眾持續留意餘震影響。

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▲0403花蓮強震最新死傷人數晚間10點。（圖／NOWnews社群中心）
▲0403花蓮強震最新死傷人數晚間10點。（圖／NOWnews社群中心）
【花蓮7.2大地震重點災情、事件不斷更新】

◾花蓮市軒轅路上的天王星大樓因3日7.2強震發生傾斜，一位康姓女老師原本順利逃出，但為了拯救愛貓又跑回屋內，不料過程中大樓又倒塌，下午4時許警消尋獲康女時，發現其上半身遭大石塊壓住、已無呼吸心跳，直至晚間9時10分送出遺體。詳細報導：花蓮強震震垮天王星大樓！女老師遭瓦礫重壓亡　警消晚間運出遺體


◾護國神山台積電發聲了！昨（3）日7.2強震發生後，世界各國除了關心台灣災情之外，也相當擔心晶圓代工龍頭台積電的生產是否會受影響。對此，台積電也在3日晚間發出聲明，表示地震發生後10小時內，晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建晶圓廠復原率更已超過80％，儘管有部分設備受損影響生產，但主要機台及EUV都沒有損傷，將繼續密切監控並適時與客戶直接溝通相關影響。詳細報導：台積電深夜說明！地震發生10小時內　設備復原率逾7、8成

◾深夜又有大地震！餘震「搖不停」高達217起，據中央氣象署資料顯示，在3日晚間23時39分、23時42分時，分別又發生規模5.1、5.0兩次有感地震，連北台灣、中台灣都有搖晃感。截至4月3日晚間10時30分止，台灣包含主震已發生217起地震。詳細報導：深夜又大地震！23:55花蓮近海規模5.1　餘震「搖不停」高達217起

◾NOWnews現場直擊！花蓮台11線39公里處「路基掏空」　民眾受阻枯等逾4hr　詳細報導點此


 

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