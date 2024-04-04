強震災情不斷更新／累積9死1011傷！女師救貓罹難、餘震衝破200次

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◾花蓮市軒轅路上的天王星大樓因3日7.2強震發生傾斜，一位康姓女老師原本順利逃出，但為了拯救愛貓又跑回屋內，不料過程中大樓又倒塌，下午4時許警消尋獲康女時，發現其上半身遭大石塊壓住、已無呼吸心跳，直至晚間9時10分送出遺體。詳細報導：花蓮強震震垮天王星大樓！女老師遭瓦礫重壓亡 警消晚間運出遺體
◾護國神山台積電發聲了！昨（3）日7.2強震發生後，世界各國除了關心台灣災情之外，也相當擔心晶圓代工龍頭台積電的生產是否會受影響。對此，台積電也在3日晚間發出聲明，表示地震發生後10小時內，晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建晶圓廠復原率更已超過80％，儘管有部分設備受損影響生產，但主要機台及EUV都沒有損傷，將繼續密切監控並適時與客戶直接溝通相關影響。詳細報導：台積電深夜說明！地震發生10小時內 設備復原率逾7、8成
◾深夜又有大地震！餘震「搖不停」高達217起，據中央氣象署資料顯示，在3日晚間23時39分、23時42分時，分別又發生規模5.1、5.0兩次有感地震，連北台灣、中台灣都有搖晃感。截至4月3日晚間10時30分止，台灣包含主震已發生217起地震。詳細報導：深夜又大地震！23:55花蓮近海規模5.1 餘震「搖不停」高達217起
◾NOWnews現場直擊！花蓮台11線39公里處「路基掏空」 民眾受阻枯等逾4hr 詳細報導點此
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