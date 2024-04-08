屏東「鴻興漁號」失聯5天！海巡兵分多路搜索今尋獲、伴護返航中
3日上午，花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，屏東東港漁船「鴻興漁號」，疑似因遇到強震而失聯，陳姓船長家屬焦急PO網尋求協助，海巡署獲報後，出動高雄、恆春海巡隊進行搜救，今（8日）上午傳來好消息，漁業署、海巡等單位從海空兵分多路展開搜索，終於發現失聯多天的「鴻興漁號」，目前正由巡護七號伴護返航中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，屏東東港漁船「鴻興漁號」（CT2-5600），自3日從東港漁港出海，於當天下午強震之後失聯，船上有陳姓船長及2名外籍漁工，家屬將資訊PO網尋求協助，並向漁業署、海巡等單位報案，也到屏東縣長周春米臉書留言，懇求縣長幫忙。相關單位接獲通報後，隨即出動高雄海巡隊、恆春海巡隊，針對所轄海域展開搜索，另彰化艦前往東南海域、巡護七號，前往西南海域搜尋，國搜中心也派遣2架次從空中搜索。
8日上午傳來好消息，海巡署指出，上午11時25分許，由巡護七號於貓鼻頭西南方45浬處海域，發現「鴻興漁號」船體，立即透過漁業頻道呼叫，但鴻興漁號沒有回應，推測可能器械出現故障，初步確認該船目前有人駕駛，現正往台灣方向航行，由巡護七號伴護返航中。