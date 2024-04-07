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LOL／PSG奪冠！JunJia斬獲MVP　Betty嘆「沒跟Karsa對決很可惜」

▲LOL PCS冠軍賽，PSG 以3:0擊敗日本 LJL 第一種子 SHG，即將前往5月的 MSI 季中邀請賽。（圖／記者張志浩攝）
▲LOL PCS冠軍賽，PSG 以3:0擊敗日本 LJL 第一種子 SHG，即將前往5月的 MSI 季中邀請賽。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

LOL《英雄聯盟》2024 PCS 春季季後賽劃下句點，今（7）日由 PSG 以3:0擊敗日本 LJL 第一種子 SHG ，奪下隊史第5座春季賽冠軍，系列賽 MVP 由打野 JunJia 拿下，PSG 也確定將代表 PCS 參加5月在成都開打的「MSI 季中邀請賽」，賽後 Maple 和 Betty 也談到，SHG 是很可敬的對手，不過無法和 Karsa 及蛇蛇在冠軍賽一決勝負難免有些遺憾，期盼隊伍能在 MSI 取得佳績，目標進入4強是低標。

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▲奪下PCS 春季冠軍後，久違國際賽的 Betty 希望在 MSI 至少能前進4強，突破個人最佳成績。（圖／記者張志浩攝）
▲奪下PCS 春季冠軍後，久違國際賽的 Betty 希望在 MSI 至少能前進4強，突破個人最佳成績。（圖／記者張志浩攝）
SHG 日前在上路明星選手 Evi 的帶領下，先後淘汰 DCG、FAK、CFO 等3支台灣和香港隊伍，PSG 教練 Gorgi 坦言，總冠軍賽前多少有感受到壓力，不過在歷經前一輪和 SHG 鏖戰5把後，BP 和遊戲策略上一直到前一天都花費5、6個小時討論，其實對奪冠仍保有一定信心，而隊伍今天也有將預期的實力發揮，MSI 會持續精進、維持狀態。

針對比賽策略，Gorgi 也說，SHG 的 Evi 前幾場確實發揮出色，但他的勝率雖然高，不過角色池卻明顯偏少，今天 PSG 有特別針對這點做處理，再將強勢的中野拿下，可能是取勝的關鍵之一。

▲PSG 主教練 Gorgi 表示，冠軍賽壓力頗大，不過隊伍今天有將預期的實力發揮，春季賽結束後就持續放眼 MSI 。（圖／記者張志浩攝）
▲PSG 主教練 Gorgi 表示，冠軍賽壓力頗大，不過隊伍今天有將預期的實力發揮，春季賽結束後就持續放眼 MSI 。（圖／記者張志浩攝）
PSG 下路 Betty 前一次參與 MSI 已經要回朔到 LMS 時期，如今終於重返國際賽舞台，Betty 和中路老戰友 Maple 都說，至少要突破個人4強的生涯最佳成績，而國際賽是留下自己表現紀錄的重要場所，一定會認真看待，且很久沒打國際賽，每個國外選手都想打打看。

而被問到 CFO 遭淘汰無緣冠軍賽，Betty 和 Maple 都表示當下有關心 Karsa 及蛇蛇心情，並給予安慰，不過 Maple 強調，「沒和 CFO 碰頭很可惜，但最終還是只有一支隊伍能出國，就是我們」，至於 MSI ，Maple 最線對戰的選手則是 Chovy。

▲Maple 表示，CFO 遭淘汰後，當下就有關心 Karsa 及蛇蛇心情，雖然可惜，但最終能出國的還是只有一隊。（圖／記者張志浩攝）
▲Maple 表示，CFO 遭淘汰後，當下就有關心 Karsa 及蛇蛇心情，雖然可惜，但最終能出國的還是只有一隊。（圖／記者張志浩攝）
此外，過去在網路上常被網友關注的 PSG 輔助 Woody 認為，去年世界賽表現不佳，也知道網友對自己的指教，所以春季賽都會特別警惕自己要拿出表現，而 Betty 今年的加入也讓他獲益良多，Woody 形容 Betty 就是一老大哥，有很好的經驗，對線上也細節滿滿，兩人搭配相當舒服。

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