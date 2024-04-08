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直擊嚮辣台北松江店！晚餐「人潮超過8成」：西門店客人也殺來吃

▲王品集團初瓦、嚮辣台北捷運西門店，傳出食物中毒事件。記者今晚直擊嚮辣台北松江店，晚餐現場「人潮超過8成」，店員還透露「很多人都是從西門店跑來吃的」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品集團初瓦、嚮辣台北捷運西門店，傳出食物中毒事件。記者今晚直擊嚮辣台北松江店，晚餐現場「人潮超過8成」，店員還透露「很多人都是從西門店跑來吃的」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

王品集團「初瓦」、「嚮辣」台北捷運西門店，傳出食物中毒事件。《NOWnews今日新聞》記者今（7）日晚間直擊嚮辣台北松江店，晚餐現場「人潮超過8成」、只差幾張空桌就客滿，店員還透露「很多人都是從西門店跑來吃的」；席間聽到其他客人表示「我吃了那麼多次都沒有問題」，議論紛紛聊起「應該是那棟大樓吧，反正水塔那些都有送驗了」，還猜測「會不會是地震的關係啊」。

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王品集團旗下初瓦韓式料理、嚮辣和牛麻辣鍋台北捷運西門店，2店位於同一棟綜合商業大樓，雙雙傳出食物中毒事件，目前共累計22人送醫，隨即停業。《NOWnews今日新聞》記者直擊嚮辣台北松江店，發現晚餐用餐「人潮超過8成」、只差幾張空桌就客滿，店員還透露「很多人都是從西門店跑來吃的」。

▲《NOWnews今日新聞》記者直擊嚮辣台北松江店，晚餐「人潮超過8成」，不少西門店客人也殺來吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》記者直擊嚮辣台北松江店，晚餐「人潮超過8成」，不少西門店客人也殺來吃。（圖／記者蕭涵云攝）
有現場客人表示「我吃了那麼多次都沒有問題」，議論紛紛聊起「應該是那棟大樓吧，反正水塔那些都有送驗了」，還猜測「會不會是地震的關係啊」。記者用餐時，聽到鄰座客人提及「入場前等了20幾分鐘」，足見嚮辣台北松江店現場，用餐高峰期人潮不太受新聞影響。

▲晚餐人潮眾多，自助餐檯一度需要排隊才能夾菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲晚餐人潮眾多，自助餐檯一度需要排隊才能夾菜。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》訪問到二訪客人邱先生，打趣說「新聞爆出來的時候，應該都是最乾淨的時候」，感覺現場環境都還OK。他表示今次是消費每人988元門檻，認為嚮辣算是不無聊的吃到飽，花高一點的價位會有浮誇調酒等噱頭；不過他也忍不住建議，「都來第二次了，還是覺得嚮辣的肉切得太薄了」。

▲嚮辣台北松江店供應麻辣鍋吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲嚮辣台北松江店供應麻辣鍋吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
或許新聞當下，現場店員也有點緊張，一度打翻物品發出極大聲響，令不少坐在卡座的民眾好奇探頭查看；不過席間有客人掉筷子，外場服務人員倒是立即聞聲而來，詢問「有掉東西嗎？」馬上把掉落物件收走，重新補上新筷子。

▲嚮辣台北松江店廚房地板，目視還算整潔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲嚮辣台北松江店廚房地板，目視還算整潔。（圖／記者蕭涵云攝）
根據王品集團今道歉提出的5大聲明，洩漏質疑初瓦韓式料理、嚮辣和牛麻辣鍋台北捷運西門店所處「大樓水質有異」，更回覆《NOWnews今日新聞》記者「同棟大樓民眾，的確出現腹瀉症狀」，表示已採集大樓水塔檢體送驗」，希望盡快查明原因。

而今查訪嚮辣台北松江店櫃檯店員也表示「雖然食材供應商相同，但目前西門店事件懷疑是大樓水質有問題，還透露「樓上的醫美診所也有人腹瀉」，對事件說法一致。王品集團也已強調「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」。

▲自助醬料台有些許佐料灑出。（圖／記者蕭涵云攝）
▲自助醬料台有些許佐料灑出。（圖／記者蕭涵云攝）

▲檢視座位擺放衛生紙、濕紙巾等的抽屜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲檢視座位擺放衛生紙、濕紙巾等的抽屜。（圖／記者蕭涵云攝）

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