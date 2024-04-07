初瓦、嚮辣爆食物中毒！王品疑「大樓水質有異」：同棟民眾也腹瀉

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先是提及所處大樓水質不穩定，決定暫停供水。恢復供水之後，又接獲門店反映水質有異，將水管內的水流放超過20分鐘，並在第一時間執行門店全店清潔、消毒程序。並透露「由於同棟大樓住戶在飲水後，也出現類似症狀」，已提出「要求大樓清洗水塔及公共管線，同時採集大樓水塔檢體送驗」等細節，似乎懷疑大樓水質有異。表示已提出「要求大樓清洗水塔及公共管線，同時採集大樓水塔檢體送驗」，希望盡快查明原因。
聲明文中看出，王品集團似乎懷疑大樓水質有異，對此，《NOWnews今日新聞》詢問王品集團，官方證實「同棟大樓民眾，的確出現腹瀉症狀」，並表示「水塔已經清洗」，確認2停業餐廳「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」。
王品集團5大聲明全文如下：
1. 大樓表示水質不穩定，決定暫停供水。
2. 恢復供水之後，我們接獲門店反映水質有異，將水管內的水流放超過20分鐘，並在第一時間執行門店全店清潔、消毒程序。
3. 由於同棟大樓住戶在飲水後，也出現類似症狀，衛生局與集團食安部門初步懷疑，是大樓公共水管發生問題。｜
4. 我們二度進行餐廳環境清消，並要求大樓清洗水塔及公共管線，同時採集大樓水塔檢體送驗，希望盡快查明原因。
5. 我們也遵循衛生局的建議，儘速完成環境改善措施。
消費者的食安是我們最重要的承諾，集團將配合政府衛生單位，盡力做到最好。