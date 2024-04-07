王品集團道歉！「5大聲明」全文曝光 初瓦、嚮辣停業至查明原因
王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，傳出食物中毒事件，不少民眾至今仍腹瀉不止。王品集團道歉並提出5大聲明全文曝光，回應兩家門店都已經在4月6日停業，並強調確認2停業餐廳「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」；也表示已進行餐廳全面清消，並要求所在大樓清洗水塔。
記者蕭涵云/台北報導
王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，傳出4月3日食物中毒事件，台北市衛生局4月6日晚間證實接獲醫院通報、已前往現場稽查，髒亂廚房照曝光，Google也被狂刷1星負評。今（7）日王品集團正式道歉，並提出5大聲明回應，表示「兩家門店已經在4/6停業，直到查明原因。我們進行餐廳全面清消，並要求所在大樓清洗水塔。對於本次事件，集團致上最誠摯歉意」。
王品集團5大聲明全文如下：
1. 大樓表示水質不穩定，決定暫停供水。
2. 恢復供水之後，我們接獲門店反映水質有異，將水管內的水流放超過20分鐘，並在第一時間執行門店全店清潔、消毒程序。
3. 由於同棟大樓住戶在飲水後，也出現類似症狀，衛生局與集團食安部門初步懷疑，是大樓公共水管發生問題。｜
4. 我們二度進行餐廳環境清消，並要求大樓清洗水塔及公共管線，同時採集大樓水塔檢體送驗，希望盡快查明原因。
5. 我們也遵循衛生局的建議，儘速完成環境改善措施。
消費者的食安是我們最重要的承諾，集團將配合政府衛生單位，盡力做到最好。
王品聲明中提及，已二度進行餐廳環境清消，並要求大樓清洗水塔及公共管線，同時採集大樓水塔檢體送驗，希望盡快查明原因。對此，《NOWnews今日新聞》詢問王品集團，官方說明「水塔已經清洗」，確認2停業餐廳「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」。