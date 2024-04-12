陽光早餐這樣吃才對！營養師公開蛋白質正確挑選原則

都說一日之計在於晨，吃早餐是開啟一天的最佳方程式，但是光有吃早餐還不夠，早餐吃的營養又正確才是關鍵，營養師分享，民眾常見的錯誤早餐選擇，可能會攝取大量的澱粉換取飽足感，但其實蛋白質才是關鍵。
生活中心/綜合報導
根據網路聲量統計也能看出，去年一整年，光是早餐豆漿與早餐蛋白質的討論，總則數就高達8324則，顯示民眾對於早餐好好攝取蛋白質是有概念的，但還需要破解三大迷思，常見的第一個就是「吃錯東西」，蛋白質來源如果是蛋餅、漢堡或是肉蛋土司這類過油、醬多的食物，就很可能攝取到過量的油脂或澱粉，易對健康造成負擔。再來就是「吃錯順序」了，肉、蛋、魚雖然是大家熟知能夠攝取豐富蛋白質的食物，但同時動物性脂肪也有飽和性脂肪酸，吃多了容易產生危害，所以營養師建議，想攝取蛋白質優先順序為「豆>魚>蛋>肉」；另外「吃錯時間」的問題也是民眾普遍不知，早餐是最容易被忽略需攝取蛋白質的一餐，由於身體一次能夠吸收的份量有限，集中在一餐攝取大量蛋白質反而流失、浪費了，尤其早餐是人體最為渴求蛋白質能量的時間，千萬別放過能快速補充優質蛋白質的機會。
想把握蛋白質攝取的「早餐黃金期」，可以透過以豆類為主的植物性蛋白質攝取，來替一天帶來活力，像是統一陽光黃金豆豆漿，嚴選非基改黃豆，有大豆蛋白質提供營養補給，是上班族早晨補充活力的首選。還有100%使用青仁黑豆，且有鎂、鐵、鋅微量元素及總多酚的統一陽光無加糖黑豆漿，瞬間幫累了一整天的你充飽電，馬上又能繼續優雅從容地K.O所有難關，又或是統一陽光無加糖豆奶，有大豆蛋白可以為身體提供優質蛋白質，且只有黃豆和水常溫好保存、體積小好攜帶，適合爬山、健走，讓健康隨行。
正確的早餐攝取，就應該從統一陽光豆漿下手，提供黃金三角營養，能給你需要的活力。有大豆蛋白的優質蛋白質維持健康、少負擔；大豆異黃酮可以養顏美容、打造健康好氣色；大豆卵磷脂幫助提升精神、思緒靈光，不管是辛苦的上班族，還是苦讀的學生，又或是家中的長輩，都應該透過一頓正確的早餐來幫自己的健康把關。