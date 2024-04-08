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台鋼首週暫居第二！魔鷹、王柏融組「鷹王」連線　3勝2敗超乎預期

▲台鋼首週戰績出爐！魔鷹、王柏融共組「鷹王」連線，目前3勝2敗暫居第2超乎預期。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼首週戰績出爐！魔鷹、王柏融共組「鷹王」連線，目前3勝2敗暫居第2超乎預期。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

中職35年在上週末開打，新成員台鋼雄鷹首場比賽因雨延賽，改為在大巨蛋和中信兄弟進行隊史首戰，結果首戰就搶下勝利，在和兄弟的2連戰中獲得1勝1敗。回到高雄主場後，面對富邦悍將的3連戰，出乎預料的搶下2勝，其中更包含一場精彩的逆轉秀，首週結束共拿下3勝2敗，暫居聯盟第2位，超乎外界預期

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回顧首戰，3日台鋼派出和統一獅交易來的先發土投江承諺，面對兄弟打線展現十足壓制力，主投6局只失1分，打線也狂敲11安，郭永維個人3打席敲出3支安打，最終幫助台鋼以4：1奪下隊史首勝。

▲「大王」回來了！王柏融敲台鋼隊史首轟，這支兩分砲也幫助台鋼一棒追平中信兄弟。（圖／林柏年攝）
▲「大王」回來了！王柏融敲台鋼隊史首轟，這支兩分砲也幫助台鋼一棒追平中信兄弟。（圖／NOWnews資料照）
第2戰備受期待的日籍洋投小野寺賢人先發，但只投4又3分之1局就失掉5分，雖然「大王」王柏融敲出隊史首轟的兩分砲，但比賽後半段沒能發起攻勢，最後以3：5輸掉比賽。

本場比賽台鋼打線面對壓制力較為一般的兄弟牛棚，除了中心打線如曾子祐、王柏融、魔鷹還有藍寅倫外，其他幾棒都未能敲出安打，也導致攻勢無法串連，此點可能會是未來左右台鋼戰績走向的關鍵。

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹敲隊史首次雙響砲，首發全壘打後踩出確信步，富邦先發布蘭登慘當2次苦主，3局狂失4分退場。（圖／陳明中攝）
▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹敲隊史首次雙響砲，首發全壘打後踩出確信步，富邦先發布蘭登慘當2次苦主，3局狂失4分退場。（圖／NOWnews資料照）
接著，從5日到7日面對富邦的3連戰，台鋼首場先是靠著魔鷹的雙響砲，以4：0轟炸富邦，拿下隊史的主場首勝。不過第2戰遭到洋投羅戈封鎖，後續也有曾俊岳、富蘭戈接力，全隊僅敲出3支安打，最終0：12慘敗富邦。

7日比賽，台鋼先發伍祐城前4局就失5分，但打線展現堅韌的追分意志，4局下靠著富邦接連保送發起進攻，單局敲出4安灌入6分，一舉逆轉比賽，終場也以6：5擊敗富邦，系列賽2勝1敗作收。

王柏融中職生涯累積87轟！今年有機會挑戰「百轟」里程碑等大紀錄。（圖／NOWnews資料照、台鋼雄鷹提供）
▲王柏融中職生涯累積87轟！今年有機會挑戰「百轟」里程碑等大紀錄。（圖／NOWnews資料照、台鋼雄鷹提供）
魔鷹、王柏融的發揮是最讓人印象深刻的，尤其王柏融熱身賽狀況低迷，但開季後18個打席敲出5支安打，打擊率2成78，並且還敲出隊史首發全壘打；而「鷹王」連線的魔鷹則是延續熱身賽好手感，16個打席敲出5支安打，其中包含單場的雙響炮。另外，前年擴編選秀加入的捕手張肇元打擊率高達4成29，狀元郎曾子祐也有3成16打擊率，頗有初生之犢不畏虎的氣勢

▲台鋼雄鷹江承諺先發出戰中信兄弟，主投6局僅失1分，拿下勝投。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼雄鷹江承諺先發出戰中信兄弟，主投6局僅失1分，拿下勝投。（圖／NOWnews資料照）
先發投手部分，江承諺、笠原祥太郎都繳出優質先發表現，不過季前預估的輪值主力小野寺賢人，還有新秀陳柏清似乎仍需要時間調整，而伍祐城的表現則還算中規中矩。特別值得一提的是，台鋼後援投手群投出聯盟最低自責失分率0.9，後續能否維持相同壓制力，也會是重要的觀察點之一

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