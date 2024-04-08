台鋼首週暫居第二！魔鷹、王柏融組「鷹王」連線　3勝2敗超乎預期

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第2戰備受期待的日籍洋投小野寺賢人先發，但只投4又3分之1局就失掉5分，雖然「大王」王柏融敲出隊史首轟的兩分砲，但比賽後半段沒能發起攻勢，最後以3：5輸掉比賽。
本場比賽台鋼打線面對壓制力較為一般的兄弟牛棚，除了中心打線如曾子祐、王柏融、魔鷹還有藍寅倫外，其他幾棒都未能敲出安打，也導致攻勢無法串連，此點可能會是未來左右台鋼戰績走向的關鍵。
接著，從5日到7日面對富邦的3連戰，台鋼首場先是靠著魔鷹的雙響砲，以4：0轟炸富邦，拿下隊史的主場首勝。不過第2戰遭到洋投羅戈封鎖，後續也有曾俊岳、富蘭戈接力，全隊僅敲出3支安打，最終0：12慘敗富邦。
7日比賽，台鋼先發伍祐城前4局就失5分，但打線展現堅韌的追分意志，4局下靠著富邦接連保送發起進攻，單局敲出4安灌入6分，一舉逆轉比賽，終場也以6：5擊敗富邦，系列賽2勝1敗作收。
魔鷹、王柏融的發揮是最讓人印象深刻的，尤其王柏融熱身賽狀況低迷，但開季後18個打席敲出5支安打，打擊率2成78，並且還敲出隊史首發全壘打；而「鷹王」連線的魔鷹則是延續熱身賽好手感，16個打席敲出5支安打，其中包含單場的雙響炮。另外，前年擴編選秀加入的捕手張肇元打擊率高達4成29，狀元郎曾子祐也有3成16打擊率，頗有初生之犢不畏虎的氣勢。
先發投手部分，江承諺、笠原祥太郎都繳出優質先發表現，不過季前預估的輪值主力小野寺賢人，還有新秀陳柏清似乎仍需要時間調整，而伍祐城的表現則還算中規中矩。特別值得一提的是，台鋼後援投手群投出聯盟最低自責失分率0.9，後續能否維持相同壓制力，也會是重要的觀察點之一。
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